快訊

北捷隨機砍人案…嫌犯桃園老家無人應門 鄰居曝沒往來：不了解這家人

進入動盪期 美股電子盤小幅波動、台指期夜盤上下震盪逾百點

北車隨機殺人案再添一死！男子南西店外遭砍傷 晚間8時許宣告不治

台南耶誕演唱會明晚登場 滿滿美食迎鄭恩地、UNIS

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
UNIS對台南美食很感興趣，對於台南的景點也充滿好奇。圖／台南市政府提供
UNIS對台南美食很感興趣，對於台南的景點也充滿好奇。圖／台南市政府提供

2026台南「好Young」首場耶誕搖滾演唱會將於明晚登場，參演的日本歌手川西奈月、宮崎薰，以及韓國女團UNIS與歌手鄭恩地，已陸續抵達台南，為演出暖身備戰。台南市長黃偉哲今於大員皇冠假日酒店舉辦媒體見面會，熱情迎接國際藝人，並安排品嘗台南在地農特產品與當季水果，展現滿滿的待客之道。

黃偉哲表示，台南市民誠摯歡迎來自各國的優秀藝人，相信精彩的舞台演出將為市民及樂迷帶來驚喜與感動。他也向藝人介紹台南豐富的人文底蘊與美食特色，邀請大家在停留期間多走走、多嘗嘗包括牛肉湯、鱔魚意麵等代表性美食，感受台南的熱情與誠意。市府將以最周到的接待，迎接每一位國際表演者。

日本歌手宮崎薰為知名音樂人ASKA飛鳥涼之女，她表示，曾許願來台開唱，如今能在耶誕節前夕於台南圓夢，感到難以置信且十分榮幸。

同樣來自日本的「透明系女聲」川西奈月，憑藉代表作理想的女孩在社群平台累積突破3億次播放，在日本、韓國掀起話題，迅速成為亞洲新生代療癒系女聲。首次到台南演出的她表示，心情既興奮又期待，希望歌迷能喜歡她的現場演出。

川西奈月日前已先行抵達台南，並前往天壇參拜，也對台南鱔魚意麵相當感興趣，期待有機會一嘗，黃偉哲準備的番茄軟糖、哈密瓜及小番茄糖葫蘆，宮崎薰與川西奈月品嘗後皆大讚香甜可口。

超人氣韓國女團UNIS面對市長端出的蜜棗、紅白火龍果、小番茄、椪柑、鳳梨、洋香瓜等當季水果，以及小番茄糖葫蘆、果乾與珍珠奶茶，成員躍躍欲試，並用學到的中文直呼「好吃」。UNIS表示，不僅對台南美食充滿興趣，也對城市景點感到好奇，期盼透過演出為粉絲帶來滿滿能量與感動。

有著標誌性「月亮笑眼」的影視歌三棲女神鄭恩地表示，很高興也很榮幸能到台南與大家見面，十分期待舞台演出能獲得大家喜愛。她也透露，對台南的一切都很有興趣，計畫活動結束後走訪夜市品嘗美食，並期待歌迷推薦私房名單。

得知鄭恩地喜愛牛肉麵，黃偉哲準備台南代表性美食清燙牛肉湯款待。他指出，台南依託善化肉品市場完善供應體系，牛隻屠宰後即時配送，講究新鮮、快速，才能成就湯色清澈、肉質鮮嫩的頂級牛肉湯。鄭恩地品嘗後也對鮮美滋味讚不絕口。

黃偉哲也致贈象徵台南意象的蘭花絲巾，作為藝人來訪紀念。

UNIS對台南美食很感興趣，對於台南的景點也充滿好奇。圖／台南市政府提供
UNIS對台南美食很感興趣，對於台南的景點也充滿好奇。圖／台南市政府提供
日本歌手川西奈月、宮崎薰，台南市長黃偉哲邀請藝人品嘗台南在地農特產品與當季水果，展圖／台南市政府提供
日本歌手川西奈月、宮崎薰，台南市長黃偉哲邀請藝人品嘗台南在地農特產品與當季水果，展圖／台南市政府提供
李多慧。圖／台南市政府提供
李多慧。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲邀請藝人品嘗台南在地農特產品與當季水果。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲邀請藝人品嘗台南在地農特產品與當季水果。圖／台南市政府提供
鄭恩地。圖／台南市政府提供
鄭恩地。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲邀請藝人品嘗台南在地農特產品與當季水果。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲邀請藝人品嘗台南在地農特產品與當季水果。圖／台南市政府提供
日本歌手川西奈月、宮崎薰抵達台南。圖／台南市政府提供
日本歌手川西奈月、宮崎薰抵達台南。圖／台南市政府提供

美食 黃偉哲

延伸閱讀

李多慧、籃籃合體 明晚台南好young耶誕演唱會主持處女秀

台南新營民宅煮食氣爆波及10多戶 黃偉哲提醒瓦斯使用安全事項

六都任期最長台南消防局長李明峯退休 楊宗林接任宣誓就職

台南賓士男酒駕撞死23歲女清潔員 黃偉哲：加強取締酒駕零容忍

相關新聞

台南市115年總預算三讀通過 購買康寧台南校區5千多萬被刪

台南市議會第4屆第10次臨時會今天閉幕，會中三讀通過115年度市總預算案1227億餘元，歲入刪減0元，歲出刪減6744萬...

南市議會通過決議 新化衛福園區增建四樓設置親子悠遊館

為解決台南市新化區育兒資源匱乏問題，台南市議會下午臨時動議中達成重大決議。針對正進行的「新化區衛生所辦公廳舍建設工程」，...

台南耶誕演唱會明晚登場 滿滿美食迎鄭恩地、UNIS

2026台南「好Young」首場耶誕搖滾演唱會將於明晚登場，參演的日本歌手川西奈月、宮崎薰，以及韓國女團UNIS與歌手鄭...

媽祖搭火車上阿里山 新港奉天宮媽祖神旅行啟程庇佑全台

嘉義縣新港奉天宮媽祖神旅行今天下午自嘉義市啟程，海神媽祖神尊在北門車站登上阿里山林鐵「栩悅號」，展開為期4天、從海到山的...

鳳凰書畫學會台南新營文化中心聯展 九旬老婦作品吸睛

成立20年的台南市鳳凰書畫學會「幸福畫室」今天在新營文化中心舉辦「走過臺南400，再現風華」聯展，24位成員展出93幅油...

嘉義高山茶都爆欠款爭議 議員批廠商讓社區做白工9天

嘉義縣每年盛大舉辦高山茶都，卻傳出2024年得標廠商加佳國際行銷公司積欠協力廠商及社區數十萬元，有議員今在議會臨時會批，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。