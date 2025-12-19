台南耶誕演唱會明晚登場 滿滿美食迎鄭恩地、UNIS

2026台南「好Young」首場耶誕搖滾演唱會將於明晚登場，參演的日本歌手川西奈月、宮崎薰，以及韓國女團UNIS與歌手鄭恩地，已陸續抵達台南，為演出暖身備戰。台南市長黃偉哲今於大員皇冠假日酒店舉辦媒體見面會，熱情迎接國際藝人，並安排品嘗台南在地農特產品與當季水果，展現滿滿的待客之道。

黃偉哲表示，台南市民誠摯歡迎來自各國的優秀藝人，相信精彩的舞台演出將為市民及樂迷帶來驚喜與感動。他也向藝人介紹台南豐富的人文底蘊與美食特色，邀請大家在停留期間多走走、多嘗嘗包括牛肉湯、鱔魚意麵等代表性美食，感受台南的熱情與誠意。市府將以最周到的接待，迎接每一位國際表演者。

日本歌手宮崎薰為知名音樂人ASKA飛鳥涼之女，她表示，曾許願來台開唱，如今能在耶誕節前夕於台南圓夢，感到難以置信且十分榮幸。

同樣來自日本的「透明系女聲」川西奈月，憑藉代表作理想的女孩在社群平台累積突破3億次播放，在日本、韓國掀起話題，迅速成為亞洲新生代療癒系女聲。首次到台南演出的她表示，心情既興奮又期待，希望歌迷能喜歡她的現場演出。

川西奈月日前已先行抵達台南，並前往天壇參拜，也對台南鱔魚意麵相當感興趣，期待有機會一嘗，黃偉哲準備的番茄軟糖、哈密瓜及小番茄糖葫蘆，宮崎薰與川西奈月品嘗後皆大讚香甜可口。

超人氣韓國女團UNIS面對市長端出的蜜棗、紅白火龍果、小番茄、椪柑、鳳梨、洋香瓜等當季水果，以及小番茄糖葫蘆、果乾與珍珠奶茶，成員躍躍欲試，並用學到的中文直呼「好吃」。UNIS表示，不僅對台南美食充滿興趣，也對城市景點感到好奇，期盼透過演出為粉絲帶來滿滿能量與感動。

有著標誌性「月亮笑眼」的影視歌三棲女神鄭恩地表示，很高興也很榮幸能到台南與大家見面，十分期待舞台演出能獲得大家喜愛。她也透露，對台南的一切都很有興趣，計畫活動結束後走訪夜市品嘗美食，並期待歌迷推薦私房名單。

得知鄭恩地喜愛牛肉麵，黃偉哲準備台南代表性美食清燙牛肉湯款待。他指出，台南依託善化肉品市場完善供應體系，牛隻屠宰後即時配送，講究新鮮、快速，才能成就湯色清澈、肉質鮮嫩的頂級牛肉湯。鄭恩地品嘗後也對鮮美滋味讚不絕口。