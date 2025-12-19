台南市115年總預算三讀通過 購買康寧台南校區5千多萬被刪

台南市議會第4屆第10次臨時會今天閉幕，會中三讀通過115年度市總預算案1227億餘元，歲入刪減0元，歲出刪減6744萬餘元，包括康寧大學台南校地購地等3筆經費5305萬5千元，雖提覆議但議員們意見仍分歧，最後撤回覆議，主席邱莉莉裁示維持刪除各保留1千元及科目，明年3月臨時會由市府提出專案報告再行審議。

康寧大學台南校區退場閒置，市府編列3000萬元價購康寧大學台南校區建物、1310萬1千元向台糖租地費與996萬維護管理，先前在聯席審查時有議員對校地用途規畫不明，提案刪減3項各只保留1000元，日前議會財經委員會日前會勘，市府提出「安南智慧森活園區」規畫尋求支持。

今天由議員周嘉韋提覆議及議員附議後進入討論，議員郭清華支持該筆購校預算對地方發展助益甚大，穎艾達利等多人認為校地未來規畫不明，預算過關會有浪費公帑之虞，蔡育輝、黃麗招、蔡麗青、李中岑等議員有的批評規畫不明反而被誤會阻擋預算，也未與議員充分溝通，議場針鋒相對氣氛不佳，周嘉韋對市府經發局回應也不滿意，決定撤回覆議案，主席裁示康寧大學台南校地維持保留科目但刪減各只保留1000元。