南市議會通過決議 新化衛福園區增建四樓設置親子悠遊館

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
新化果菜市場舊址建築拆除轉型為新化衛福園區，市議會臨時會下午通過臨時動議，增建四樓為新化親子悠遊館。記者吳淑玲／攝影
新化果菜市場舊址建築拆除轉型為新化衛福園區，市議會臨時會下午通過臨時動議，增建四樓為新化親子悠遊館。記者吳淑玲／攝影

為解決台南市新化區育兒資源匱乏問題，台南市議會下午臨時動議中達成重大決議。針對正進行的「新化區衛生所辦公廳舍建設工程」，市府承諾將原訂的三層樓建築方案提升至四層樓規畫，並於四樓專門設置「新化親子悠遊館」，以滿足在地近 1800 名幼兒的成長需求。

市議員余柷青代轉在地心聲，新化急需安全育兒空間，指身為新化在地人、女性及母親，深切感受到在地育兒資源的匱乏。目前新化區0至7歲以下的小孩將近1800人，卻長期缺乏一個安全且能提供專業育兒資源的公共空間。她強調，這項爭取並非為了政治紅利，而是關乎新化未來10年、20年的長期規畫，以及對地方的情誼與責任。

市府回應，規畫升級並列入115年度預算，針對民意代表的意見，台南市長黃偉哲表示，經總質詢後已交辦相關單位積極作業，考量到未來需進駐的機能及單位增加，決定將新化衛生所的建築容積充分運用，從原本的三樓規畫調整為四樓。

在經費編列部分，規將動用第二預備金支應，以加速作業進度。增建四樓及親子悠遊館的建設經費，將編列於明（115）年度預算，預計於明年3月的臨時會或4月的定期大會提出追加減預算案。

會議主席最後裁示，本案正式做成決議，新化區衛生所新建工程雖屬前瞻基礎建設補助計畫，但市府須動用二備金規畫增建至四樓，並將四樓空間明定為新化區親子悠遊館（名稱後續再議），相關建設經費請追加預算辦理。

新化果菜市場舊址建築拆除轉型為新化衛福園區，市議會臨時會下午通過臨時動議，增建四樓為新化親子悠遊館。記者吳淑玲／攝影
新化果菜市場舊址建築拆除轉型為新化衛福園區，市議會臨時會下午通過臨時動議，增建四樓為新化親子悠遊館。記者吳淑玲／攝影
新化果菜市場舊址建築拆除轉型為新化衛福園區，市議會臨時會下午通過臨時動議，增建四樓為新化親子悠遊館。記者吳淑玲／攝影
新化果菜市場舊址建築拆除轉型為新化衛福園區，市議會臨時會下午通過臨時動議，增建四樓為新化親子悠遊館。記者吳淑玲／攝影
新化果菜市場舊址建築拆除轉型為新化衛福園區，市議會臨時會下午通過臨時動議，增建四樓為新化親子悠遊館。記者吳淑玲／攝影
新化果菜市場舊址建築拆除轉型為新化衛福園區，市議會臨時會下午通過臨時動議，增建四樓為新化親子悠遊館。記者吳淑玲／攝影

相關新聞

嘉義市府普發6千元議會審議追加預算 拚農曆過年前發放

嘉義市民小確幸要來了！市議會上午召開臨時會，最受矚目審議市府提案的16億8054萬元普發6千元追加預算，議會迅速完成一讀...

南市議會通過決議 新化衛福園區增建四樓設置親子悠遊館

為解決台南市新化區育兒資源匱乏問題，台南市議會下午臨時動議中達成重大決議。針對正進行的「新化區衛生所辦公廳舍建設工程」，...

媽祖搭火車上阿里山 新港奉天宮媽祖神旅行啟程庇佑全台

嘉義縣新港奉天宮媽祖神旅行今天下午自嘉義市啟程，海神媽祖神尊在北門車站登上阿里山林鐵「栩悅號」，展開為期4天、從海到山的...

鳳凰書畫學會台南新營文化中心聯展 九旬老婦作品吸睛

成立20年的台南市鳳凰書畫學會「幸福畫室」今天在新營文化中心舉辦「走過臺南400，再現風華」聯展，24位成員展出93幅油...

嘉義高山茶都爆欠款爭議 議員批廠商讓社區做白工9天

嘉義縣每年盛大舉辦高山茶都，卻傳出2024年得標廠商加佳國際行銷公司積欠協力廠商及社區數十萬元，有議員今在議會臨時會批，...

全台市區首座多車道螺旋圓環 台南新營圓環今宣告完成

標榜全台市區首座多車道螺旋圓環（Spiral Roundabout）的台南新營圓環，市政府今天宣告完成，交通局表示，新設...

