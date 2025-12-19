南市議會通過決議 新化衛福園區增建四樓設置親子悠遊館

為解決台南市新化區育兒資源匱乏問題，台南市議會下午臨時動議中達成重大決議。針對正進行的「新化區衛生所辦公廳舍建設工程」，市府承諾將原訂的三層樓建築方案提升至四層樓規畫，並於四樓專門設置「新化親子悠遊館」，以滿足在地近 1800 名幼兒的成長需求。

市議員余柷青代轉在地心聲，新化急需安全育兒空間，指身為新化在地人、女性及母親，深切感受到在地育兒資源的匱乏。目前新化區0至7歲以下的小孩將近1800人，卻長期缺乏一個安全且能提供專業育兒資源的公共空間。她強調，這項爭取並非為了政治紅利，而是關乎新化未來10年、20年的長期規畫，以及對地方的情誼與責任。

市府回應，規畫升級並列入115年度預算，針對民意代表的意見，台南市長黃偉哲表示，經總質詢後已交辦相關單位積極作業，考量到未來需進駐的機能及單位增加，決定將新化衛生所的建築容積充分運用，從原本的三樓規畫調整為四樓。

在經費編列部分，規將動用第二預備金支應，以加速作業進度。增建四樓及親子悠遊館的建設經費，將編列於明（115）年度預算，預計於明年3月的臨時會或4月的定期大會提出追加減預算案。