媽祖搭火車上阿里山 新港奉天宮媽祖神旅行啟程庇佑全台
嘉義縣新港奉天宮媽祖神旅行今天下午自嘉義市啟程，海神媽祖神尊在北門車站登上阿里山林鐵「栩悅號」，展開為期4天、從海到山的信仰之旅。嘉義市副市長林瑞彥與交通部長陳世凱、觀光署長陳玉秀、阿里山國家風景區管理處長黃怡平、奉天宮董事長何達煌共同護送，場面莊嚴感人。
林瑞彥表示，嘉市是阿里山的入口門戶，百年阿里山林鐵見證城市發展，此次神旅行結合本島與離島媽祖信仰，是難得的文化創舉，象徵從海到山守護民眾平安。他邀請民眾跟隨媽祖腳步，從嘉義市出發，走進世界知名的阿里山。
阿里山林鐵是全台唯一通往高山森林的窄軌鐵道，亦是嘉義人的共同記憶。媽祖乘坐小火車的畫面，將成為最具代表性的城市文化影像。12月嘉義市活動連發，城市博覽會、國際管樂節、國際少棒賽與「阿里山神旅行‧抵嘉」同步登場，信仰、文化、音樂與運動交織，展現嘉義滿滿活力。
