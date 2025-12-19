聽新聞
鳳凰書畫學會台南新營文化中心聯展 九旬老婦作品吸睛
成立20年的台南市鳳凰書畫學會「幸福畫室」今天在新營文化中心舉辦「走過臺南400，再現風華」聯展，24位成員展出93幅油畫、水墨等多元媒材作品，呈現從安平漁港海天光影、晨曦中黑面琵鷺到博物館、大戶人家等府城風采景致，展現台南人文底蘊與自然之美。展出到明年1月11日。
新營文化中心表示，這次展覽作品具象與抽象並陳，中西畫風交融，最引人注目的作者是年近九旬的王方麵老太太。雖未曾接受過正式學院訓練，在蔡教授鼓勵及女兒王鳳龍協助下，仍完成多幅精心油彩作品，色彩運用與構圖皆具個人風格，創作能量令人驚豔，絕不是「素人畫家」四字可形容概括。
鳳凰書畫學會由長榮大學美術系教授蔡雪貞與林財源校長2005年創立，多年來匯聚各行各業、熱愛書畫創作同好並成立「幸福畫室」，師生、會員長期彼此切磋、互相砥礪推廣美學教育，為地方文化注入蓬勃能量。
學會創辦人蔡雪貞擅長融通國畫、油畫與東洋畫技法，自創「蔡氏潑墨大法」獨步藝壇。作品2015年在義大利「米蘭世博會國際藝術展」、法國「巴黎羅浮宮東西方國際藝術交流展」奪得油畫組雙金獎，享譽國際。
