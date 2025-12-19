快訊

憲政怪獸？5大法官宣告憲訴法修正無效 律師直呼狂：司法操諸君上

空服員病逝2個月 死者父怒轟長榮說謊：有時間做公關、沒時間還公道

憲法法庭宣告憲訴法修正條文違憲 3大法官轟「判決無效」

聽新聞
0:00 / 0:00

鳳凰書畫學會台南新營文化中心聯展 九旬老婦作品吸睛

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
鳳凰書畫學會「幸福畫室」今天在新營文化中心舉辦「走過臺南400，再現風華」聯展，位成員展出90幅油畫、水墨等多元媒材作品。圖／新營文化中心提供
鳳凰書畫學會「幸福畫室」今天在新營文化中心舉辦「走過臺南400，再現風華」聯展，位成員展出90幅油畫、水墨等多元媒材作品。圖／新營文化中心提供

成立20年的台南市鳳凰書畫學會「幸福畫室」今天在新營文化中心舉辦「走過臺南400，再現風華」聯展，24位成員展出93幅油畫、水墨等多元媒材作品，呈現從安平漁港海天光影、晨曦中黑面琵鷺到博物館、大戶人家等府城風采景致，展現台南人文底蘊與自然之美。展出到明年1月11日。

新營文化中心表示，這次展覽作品具象與抽象並陳，中西畫風交融，最引人注目的作者是年近九旬的王方麵老太太。雖未曾接受過正式學院訓練，在蔡教授鼓勵及女兒王鳳龍協助下，仍完成多幅精心油彩作品，色彩運用與構圖皆具個人風格，創作能量令人驚豔，絕不是「素人畫家」四字可形容概括。

鳳凰書畫學會由長榮大學美術系教授蔡雪貞與林財源校長2005年創立，多年來匯聚各行各業、熱愛書畫創作同好並成立「幸福畫室」，師生、會員長期彼此切磋、互相砥礪推廣美學教育，為地方文化注入蓬勃能量。

學會創辦人蔡雪貞擅長融通國畫、油畫與東洋畫技法，自創「蔡氏潑墨大法」獨步藝壇。作品2015年在義大利「米蘭世博會國際藝術展」、法國「巴黎羅浮宮東西方國際藝術交流展」奪得油畫組雙金獎，享譽國際。

9旬素人畫家王方麵婆婆沒讀過書也不會寫字，但對畫畫有熱忱，在學會陶冶下創作多幅精彩作品。圖／新營文化中心提供
9旬素人畫家王方麵婆婆沒讀過書也不會寫字，但對畫畫有熱忱，在學會陶冶下創作多幅精彩作品。圖／新營文化中心提供
9旬素人畫家王方麵婆婆沒讀過書也不會寫字，但對畫畫有熱忱，在學會陶冶下創作多幅精彩作品。圖／新營文化中心提供
9旬素人畫家王方麵婆婆沒讀過書也不會寫字，但對畫畫有熱忱，在學會陶冶下創作多幅精彩作品。圖／新營文化中心提供
鳳凰書畫學會「幸福畫室」今天在新營文化中心舉辦「走過臺南400，再現風華」聯展，位成員展出90幅油畫、水墨等多元媒材作品。圖／新營文化中心提供
鳳凰書畫學會「幸福畫室」今天在新營文化中心舉辦「走過臺南400，再現風華」聯展，位成員展出90幅油畫、水墨等多元媒材作品。圖／新營文化中心提供
9旬素人畫家王方麵婆婆沒讀過書也不會寫字，但對畫畫有熱忱，在學會陶冶下創作多幅精彩作品。圖／新營文化中心提供
9旬素人畫家王方麵婆婆沒讀過書也不會寫字，但對畫畫有熱忱，在學會陶冶下創作多幅精彩作品。圖／新營文化中心提供
9旬素人畫家王方麵婆婆沒讀過書也不會寫字，但對畫畫有熱忱，在學會陶冶下創作多幅精彩作品。圖／新營文化中心提供
9旬素人畫家王方麵婆婆沒讀過書也不會寫字，但對畫畫有熱忱，在學會陶冶下創作多幅精彩作品。圖／新營文化中心提供

台南 能量 義大利

延伸閱讀

全台市區首座多車道螺旋圓環 台南新營圓環今宣告完成

台南新營民宅桶裝瓦斯煮食不慎氣爆 波及10多戶…屋主、路人傷勢曝光

台南新營鬧區晚間驚傳瓦斯桶氣爆 屋主、路人2人受傷送醫

鳳凰、雄獅獲獎 旅遊商機俏

相關新聞

嘉義市府普發6千元議會審議追加預算 拚農曆過年前發放

嘉義市民小確幸要來了！市議會上午召開臨時會，最受矚目審議市府提案的16億8054萬元普發6千元追加預算，議會迅速完成一讀...

媽祖搭火車上阿里山 新港奉天宮媽祖神旅行啟程庇佑全台

嘉義縣新港奉天宮媽祖神旅行今天下午自嘉義市啟程，海神媽祖神尊在北門車站登上阿里山林鐵「栩悅號」，展開為期4天、從海到山的...

鳳凰書畫學會台南新營文化中心聯展 九旬老婦作品吸睛

成立20年的台南市鳳凰書畫學會「幸福畫室」今天在新營文化中心舉辦「走過臺南400，再現風華」聯展，24位成員展出93幅油...

嘉義高山茶都爆欠款爭議 議員批廠商讓社區做白工9天

嘉義縣每年盛大舉辦高山茶都，卻傳出2024年得標廠商加佳國際行銷公司積欠協力廠商及社區數十萬元，有議員今在議會臨時會批，...

全台市區首座多車道螺旋圓環 台南新營圓環今宣告完成

標榜全台市區首座多車道螺旋圓環（Spiral Roundabout）的台南新營圓環，市政府今天宣告完成，交通局表示，新設...

全台7千人休無薪假 虎尾就業中心安定就業宣導湧33家企業參加

國際經濟情勢多變，全台仍有300多家企業實施減班休息，勞動部祭出多項政策協助企業穩定勞動力，勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。