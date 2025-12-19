嘉義高山茶都爆欠款爭議 議員批廠商讓社區做白工9天

嘉義縣每年盛大舉辦高山茶都，卻傳出2024年得標廠商加佳國際行銷公司積欠協力廠商及社區數十萬元，有議員今在議會臨時會批，社區及茶藝協會去年做白工9天，今年還要強顏歡笑，盼協助追討款項。文觀局表示，已函文請廠商盡快結案，未來不再接受該廠商投標。

議員何子凡說，行銷公司承接2023、2024年高山茶都活動，去年積欠協力社區、社團及周邊廠商費用，其中隙頂、瑞里、太平、瑞峰及石棹茶藝協會各被積欠7萬元，讓人去現場做白工，這些費用遠不及協會付出心力，隙頂協會還自掏腰包先貼錢給茶藝師。

何子凡也說，行銷公司連2年拿到文觀局1200萬元標案，結果這個社區欠7萬、那個社區欠7萬，四處欠錢，重創縣府信譽及高山茶都形象；文觀局今年舉辦高山茶都，又邀請在地社區參加，大家去年做了9天白工，為了行銷阿里山高山茶，都在會場強顏歡笑。

文觀局長徐佩鈴說，廠商財務出現狀況，函文請廠商盡速與社區結案，積欠費用屬於契約內容，正在研究如何提供法務協助，未來也會研擬相關規範，第一期款項要求廠商優先支付。縣長翁章梁說，除了提供法律協助，也請文觀局研究代位求償可行性。