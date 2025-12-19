全台市區首座多車道螺旋圓環 台南新營圓環今宣告完成

標榜全台市區首座多車道螺旋圓環（Spiral Roundabout）的台南新營圓環，市政府今天宣告完成，交通局表示，新設計理念導入標線優化，減少車與車及車與人碰撞風險，是台灣市區首座螺旋圓環示範案例，讓市民看見城市的進步。

地方期待多時的圓環內路肩採附設裙環（Apron）設計，引導小車在車道空間行駛，也可讓大車壓駛，車道配置螺旋線形，搭配指向線，引導車流由外側車道駛離圓環，尖峰時段可消化更多車流。

進出圓環處繪設分向槽化線及讓路線等標線，強化圓環禮讓行車秩序，增加行車視距清楚看見行人，停讓行人優先通行。另考量圓環周邊商辦社經活動需求，於外路肩規畫停車格位與管制，符實際需要。

另緊鄰新營圓環的中正路段兩側設2座公車停靠站，有黃支線、棕支線及小黃公車服務路線，透過圓環標線優化改造，道路標線重新調整，除新闢人行空間，畫設公車彎，讓公車停靠時不再影響車流。

交通局長王銘德表示，從行人能公平享有路權為出發點，透過道路標線重新設計分配人行、車行空間，讓行經新營圓環的車輛在進入環內前就明確分流，可以更安全、更有秩序的方式匯入或匯出圓環，提高環形交叉的安全性與效率。

王銘德說，新營圓環位處地方多條主要道路匯聚節點，聯繫新營火車站、轉運站、市場、行政機關及柳營區。周邊有銀行、商辦及商家等，屬地區重要地標。地方反映人行道未完整串連、車輛進出秩序混亂、路肩過寬誤認車道、路邊停車及違停等不友善交通問題，常被反映最容易發生事故地點，因此決定重新優化交通動線。

王銘德指出，為圓環改造凝聚共識，除先將設計藍圖公開，標線施工過程與區公所持續不斷與里長里民、民代等溝通說明，取得共識與支持，改造重點不僅繪設標線型人行道串聯周邊實體人行道，並於車輛進出圓環處提供庇護空間，讓行人可更安全在圓環周邊步行。