快訊

夢境現實分不清…李亞萍不認失智拒就醫 余祥銓嘆：二姐過世打擊太大

憲法法庭停擺一年正式復活！ 藍白版憲訴法修正案被宣告違憲

北市松山區4公車連環撞！大都會客運駕駛稱「煞車失靈」 3人送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

全台市區首座多車道螺旋圓環 台南新營圓環今宣告完成

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
全台市區首座多車道螺旋圓環、台南新營圓環今宣告完成。圖／市政府交通局提供
全台市區首座多車道螺旋圓環、台南新營圓環今宣告完成。圖／市政府交通局提供

標榜全台市區首座多車道螺旋圓環（Spiral Roundabout）的台南新營圓環，市政府今天宣告完成，交通局表示，新設計理念導入標線優化，減少車與車及車與人碰撞風險，是台灣市區首座螺旋圓環示範案例，讓市民看見城市的進步。

地方期待多時的圓環內路肩採附設裙環（Apron）設計，引導小車在車道空間行駛，也可讓大車壓駛，車道配置螺旋線形，搭配指向線，引導車流由外側車道駛離圓環，尖峰時段可消化更多車流。

進出圓環處繪設分向槽化線及讓路線等標線，強化圓環禮讓行車秩序，增加行車視距清楚看見行人，停讓行人優先通行。另考量圓環周邊商辦社經活動需求，於外路肩規畫停車格位與管制，符實際需要。

另緊鄰新營圓環的中正路段兩側設2座公車停靠站，有黃支線、棕支線及小黃公車服務路線，透過圓環標線優化改造，道路標線重新調整，除新闢人行空間，畫設公車彎，讓公車停靠時不再影響車流。

交通局長王銘德表示，從行人能公平享有路權為出發點，透過道路標線重新設計分配人行、車行空間，讓行經新營圓環的車輛在進入環內前就明確分流，可以更安全、更有秩序的方式匯入或匯出圓環，提高環形交叉的安全性與效率。

王銘德說，新營圓環位處地方多條主要道路匯聚節點，聯繫新營火車站、轉運站、市場、行政機關及柳營區。周邊有銀行、商辦及商家等，屬地區重要地標。地方反映人行道未完整串連、車輛進出秩序混亂、路肩過寬誤認車道、路邊停車及違停等不友善交通問題，常被反映最容易發生事故地點，因此決定重新優化交通動線。

王銘德指出，為圓環改造凝聚共識，除先將設計藍圖公開，標線施工過程與區公所持續不斷與里長里民、民代等溝通說明，取得共識與支持，改造重點不僅繪設標線型人行道串聯周邊實體人行道，並於車輛進出圓環處提供庇護空間，讓行人可更安全在圓環周邊步行。

全台市區首座多車道螺旋圓環、台南新營圓環今宣告完成。圖／市政府交通局提供
全台市區首座多車道螺旋圓環、台南新營圓環今宣告完成。圖／市政府交通局提供
全台市區首座多車道螺旋圓環、台南新營圓環今宣告完成。圖／市政府交通局提供
全台市區首座多車道螺旋圓環、台南新營圓環今宣告完成。圖／市政府交通局提供
全台市區首座多車道螺旋圓環、台南新營圓環今宣告完成。圖／市政府交通局提供
全台市區首座多車道螺旋圓環、台南新營圓環今宣告完成。圖／市政府交通局提供
全台市區首座多車道螺旋圓環、台南新營圓環今宣告完成。圖／市政府交通局提供
全台市區首座多車道螺旋圓環、台南新營圓環今宣告完成。圖／市政府交通局提供
全台市區首座多車道螺旋圓環、台南新營圓環今宣告完成。圖／市政府交通局提供
全台市區首座多車道螺旋圓環、台南新營圓環今宣告完成。圖／市政府交通局提供

圓環 人行道 車道

延伸閱讀

台南新營鬧區晚間驚傳瓦斯桶氣爆 屋主、路人2人受傷送醫

北市拆除公館圓環市民6成4滿意 對「這一層面」滿意度高達7成5

台南新營圓環大改造車道重劃！機車停車格設在人行道上引熱議

嘉市鐵路高架後火車站拆圓環 交通轉運中心動線變動水電分攤惹風波

相關新聞

嘉義市府普發6千元議會審議追加預算 拚農曆過年前發放

嘉義市民小確幸要來了！市議會上午召開臨時會，最受矚目審議市府提案的16億8054萬元普發6千元追加預算，議會迅速完成一讀...

嘉義高山茶都爆欠款爭議 議員批廠商讓社區做白工9天

嘉義縣每年盛大舉辦高山茶都，卻傳出2024年得標廠商加佳國際行銷公司積欠協力廠商及社區數十萬元，有議員今在議會臨時會批，...

全台市區首座多車道螺旋圓環 台南新營圓環今宣告完成

標榜全台市區首座多車道螺旋圓環（Spiral Roundabout）的台南新營圓環，市政府今天宣告完成，交通局表示，新設...

全台7千人休無薪假 虎尾就業中心安定就業宣導湧33家企業參加

國際經濟情勢多變，全台仍有300多家企業實施減班休息，勞動部祭出多項政策協助企業穩定勞動力，勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就...

一杯茶讀懂嘉義一座城 「島座」攜手故宮推出3款跨界「Tea御系列」

嘉義市府以「320+1城市博覽會」為平台，持續推動城市文化升級，透過「共創、共好、共融」核心理念，展現嘉義獨有生活風景與...

影／世界金獎齊聚！義大利、日本重量級團隊引爆嘉市國際管樂節

2025嘉義市國際管樂節今起至明年1月1日，共14天音樂盛會登場，市府廣場上午舉行啟動儀式，博愛國小管樂藝術才能班、南興...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。