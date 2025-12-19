全台7千人休無薪假 虎尾就業中心安定就業宣導湧33家企業參加

國際經濟情勢多變，全台仍有300多家企業實施減班休息，勞動部祭出多項政策協助企業穩定勞動力，勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心今舉辦「因應國際情勢支持勞工安定就業措施宣導會」，針對企業最關注的補助實務作業說明，吸引33家企業參加。

勞動部本月16日公布最新減班休息統計，人數雖創近期新低，但整體景氣尚未明顯好轉，減班休息實施企業家數378家、實施人數7118人。

虎尾就業中心今針對企業舉辦宣導會，詳細解說勞動部最新「支持勞工安定就業措施」，包括補助方向、適用條件及申請重點，並邀請財政部賦稅署及國庫署代表到場，說明企業關心的稅務與補助實務。

現場企業代表關注減班休息薪資差額補貼、訓練津貼申請、明年最低工資調整影響、工作崗位訓練計畫撰寫協助、中高齡員工申請資格、教育召集薪資費用申請文件及僱用獎助申請流程等，虎尾就業中心一一協助企業釐清實務疑問。