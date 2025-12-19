快訊

一杯茶讀懂嘉義一座城 「島座」攜手故宮推出3款跨界「Tea御系列」

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
「島座」視覺總監黃國彰（左）、「島座」品牌總監黃鈺真品牌總監、同心製作總監張伊增（右）。圖／「島座」提供
「島座」視覺總監黃國彰（左）、「島座」品牌總監黃鈺真品牌總監、同心製作總監張伊增（右）。圖／「島座」提供

嘉義市府以「320+1城市博覽會」為平台，持續推動城市文化升級，透過「共創、共好、共融」核心理念，展現嘉義獨有生活風景與文化底蘊。今年，「島座」受邀參與城市博覽會形象合作，首度攜手故宮博物院，推出3款跨界限定選品「Tea御系列」，為城市文化與國家典藏合作立下新標竿。

此次聯名推出「Tea御寶台灣精品原葉茶包禮盒」、「Tea御饌－阿里山烏龍茶地瓜酥」及「Tea御麵－台灣彩虹麵」，以嘉義山海風土與台灣茶文化為創作基礎，將城市精神轉化為可品嘗、可收藏、也可帶回家文化選物，成為本屆市博最具代表性文化伴手禮之一。

「島座」以台灣高山茶為品牌靈魂，精選阿里山高山烏龍茶與日月潭紅玉紅茶，透過手採原葉立體茶包工法，完整保留茶菁結構與層次香氣，讓山嵐、日照與時間的風味，在1杯茶中緩緩展開，凝鍊嘉義山色的風土記憶。

在製程上，「島座」延續「天然原料、不加一滴水」的品牌哲學，堅持無防腐劑、無人工添加物、零色素與零精製澱粉，讓食材本身說話，也呼應城市博覽會對「生活方式再定義」的文化主張。從原葉茶包、彩虹麵到地瓜酥，聯名商品完整呈現嘉義土地的自然色譜與層次風味。

視覺設計方面，本次聯名由同心圓製作總監張伊增操刀，與「島座」品牌總監黃鈺真深度共構，以「跳脫典藏既定想像」為核心，取材自故宮典藏精神，卻不複製傳統文物符號，以當代設計語彙重新詮釋嘉義城市活力與文化溫度，讓典藏美學走進日常生活。

這次合作不僅是商品聯名，更是地方品牌、國家級文化機構與城市博覽會之間文化實驗，讓城市故事不再停留在展場，而能在日常飲食與使用中持續發酵。

「Tea御寶－台灣精品原葉茶包禮盒」等聯名商品，即日起在島座官方網站、昭和J11咖啡館、昭和十八J18嘉義市史蹟資料館及Kano遊客中心嘉義之森Jmori販售，後續也將在故宮精品網路商城上架，讓更多人透過一杯茶，讀懂嘉義。

320+1x故宮聯名主視覺Tea御寶－台灣精品原葉茶包禮盒。圖／「島座」提供
320+1x故宮聯名主視覺Tea御寶－台灣精品原葉茶包禮盒。圖／「島座」提供
Tea御麵台灣彩虹麵。圖／「島座」提供
Tea御麵台灣彩虹麵。圖／「島座」提供
Tea御饌－阿里山烏龍茶地瓜酥。圖／「島座」提供
Tea御饌－阿里山烏龍茶地瓜酥。圖／「島座」提供
同心圓製作總監張伊增與商品合影。圖／「島座」提供
同心圓製作總監張伊增與商品合影。圖／「島座」提供
Tea御寶台灣精品原葉茶包。圖／「島座」提供
Tea御寶台灣精品原葉茶包。圖／「島座」提供

