影／世界金獎齊聚！義大利、日本重量級團隊引爆嘉市國際管樂節

2025嘉義市國際管樂節今起至明年1月1日，共14天音樂盛會登場，市府廣場上午舉行啟動儀式，博愛國小管樂藝術才能班、南興國中管樂旗藝術才能班表演揭幕，邀請義大利、日本2支重量級國際團隊接力演出，宣告嘉義再度化身世界管樂舞台。

歷史悠久「義大利科里羅尼中古世紀管樂旗隊」震撼登場，戰鼓、號角與旗舞交織，重現義大利中世紀城邦慶典氛圍，市府街道瞬間成為中古世紀歐洲廣場。壓軸由日本奈良學園大學行進樂部演出，該團連續8年入選全日本行進管樂全國大賽，勇奪金銀佳績，以精湛技巧與活力風格掀起全場高潮。

今年管樂節國際規模再創新高，邀集義大利、美國、瑞士、日本、韓國、馬來西亞、泰國、香港、哈薩克等10國、16支國際團隊與5位音樂大師齊聚，與台灣各地優秀樂團交流共演，持續擦亮「管樂之都」招牌。

市長黃敏惠表示，今年除國際團隊星光熠熠，國內有90支優秀管樂團共襄盛舉，包括嘉北國小、博愛國小、北興國中、南興國中等全國賽常勝軍，以及多次榮獲世界盃行進樂隊大賽金獎建國中學、北一女中、景美女中，國內外金獎團隊同台競演，精彩可期。

文化局長謝育哲指出，踩街嘉年華明天下午2時自中央噴水池圓環出發，55支隊伍參與，包含義大利、日本、韓國、香港7支國際隊伍，為城市帶來最熱鬧音樂行進盛宴。晚間大型晚會由6支國內外行進管樂勁旅聯手開場，壓軸邀請「音樂魔女」范曉萱回嘉演出，演唱管樂節經典曲「管他什麼音樂」，並與100%樂團、黃宣（YELLOW）、嘉頌重奏團、復雷閣街舞團跨界合作，獻上限定紀念演出。

後天晚間6時，享譽國際「翡翠騎士」日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部，將在市博願景館前廣場快閃演出，隨後在文化局音樂廳推出全新創作劇碼。