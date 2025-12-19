快訊

影／世界金獎齊聚！義大利、日本重量級團隊引爆嘉市國際管樂節

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
南興國中管樂旗藝術才能班表演。記者魯永明／攝影
南興國中管樂旗藝術才能班表演。記者魯永明／攝影

2025嘉義市國際管樂節今起至明年1月1日，共14天音樂盛會登場，市府廣場上午舉行啟動儀式，博愛國小管樂藝術才能班、南興國中管樂旗藝術才能班表演揭幕，邀請義大利、日本2支重量級國際團隊接力演出，宣告嘉義再度化身世界管樂舞台。

歷史悠久「義大利科里羅尼中古世紀管樂旗隊」震撼登場，戰鼓、號角與旗舞交織，重現義大利中世紀城邦慶典氛圍，市府街道瞬間成為中古世紀歐洲廣場。壓軸由日本奈良學園大學行進樂部演出，該團連續8年入選全日本行進管樂全國大賽，勇奪金銀佳績，以精湛技巧與活力風格掀起全場高潮。

今年管樂節國際規模再創新高，邀集義大利、美國、瑞士、日本、韓國、馬來西亞、泰國、香港、哈薩克等10國、16支國際團隊與5位音樂大師齊聚，與台灣各地優秀樂團交流共演，持續擦亮「管樂之都」招牌。

市長黃敏惠表示，今年除國際團隊星光熠熠，國內有90支優秀管樂團共襄盛舉，包括嘉北國小、博愛國小、北興國中、南興國中等全國賽常勝軍，以及多次榮獲世界盃行進樂隊大賽金獎建國中學、北一女中、景美女中，國內外金獎團隊同台競演，精彩可期。

文化局長謝育哲指出，踩街嘉年華明天下午2時自中央噴水池圓環出發，55支隊伍參與，包含義大利、日本、韓國、香港7支國際隊伍，為城市帶來最熱鬧音樂行進盛宴。晚間大型晚會由6支國內外行進管樂勁旅聯手開場，壓軸邀請「音樂魔女」范曉萱回嘉演出，演唱管樂節經典曲「管他什麼音樂」，並與100%樂團、黃宣（YELLOW）、嘉頌重奏團、復雷閣街舞團跨界合作，獻上限定紀念演出。

後天晚間6時，享譽國際「翡翠騎士」日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部，將在市博願景館前廣場快閃演出，隨後在文化局音樂廳推出全新創作劇碼。

國際管樂節14天期間，將在音樂廳、中正公園、文化公園及多處社區、旅宿與特色景點輪番上演，打造「隨處可聽、人人可參與」城市音樂節慶。明晚6時在嘉義大舞台舉行大型管樂晚會，更多資訊可至嘉市府文化局或管樂節官網查詢。

博愛國小管樂藝術才能班表演。記者魯永明／攝影
南興國中管樂旗藝術才能班表演。記者魯永明／攝影
壓軸由日本奈良學園大學行進樂部演出。記者魯永明／攝影
南興國中管樂旗藝術才能班表演。記者魯永明／攝影
2025嘉市國際管樂節今起至明年1月1日，共14天音樂盛會登場，市府廣場上午舉行啟動儀式。圖／嘉市府提供
歷史悠久「義大利科里羅尼中古世紀管樂旗隊」震撼登場，戰鼓、號角與旗舞交織，重現義大利中世紀城邦慶典氛圍，市府街道瞬間成為中古世紀歐洲廣場。記者魯永明／攝影
歷史悠久「義大利科里羅尼中古世紀管樂旗隊」震撼登場，戰鼓、號角與旗舞交織，重現義大利中世紀城邦慶典氛圍，市府街道瞬間成為中古世紀歐洲廣場。記者魯永明／攝影
南興國中管樂旗藝術才能班表演。記者魯永明／攝影
歷史悠久「義大利科里羅尼中古世紀管樂旗隊」震撼登場，戰鼓、號角與旗舞交織，重現義大利中世紀城邦慶典氛圍，市府街道瞬間成為中古世紀歐洲廣場。記者魯永明／攝影
2025嘉市國際管樂節今起至明年1月1日，共14天音樂盛會登場，市府廣場上午舉行啟動儀式。圖／嘉市府提供
相關新聞

嘉義市府普發6千元議會審議追加預算 拚農曆過年前發放

嘉義市民小確幸要來了！市議會上午召開臨時會，最受矚目審議市府提案的16億8054萬元普發6千元追加預算，議會迅速完成一讀...

6公斤野生鱸魚現身東石出海口 漁人纏鬥上岸成搶手貨

嘉義縣是全台養殖鱸魚最大產地，市面上鱸魚多以養殖為主，真正的野生鱸魚因行蹤難測、捕捉不易，向來被視為可遇不可求的漁獲。昨...

影／世界金獎齊聚！義大利、日本重量級團隊引爆嘉市國際管樂節

2025嘉義市國際管樂節今起至明年1月1日，共14天音樂盛會登場，市府廣場上午舉行啟動儀式，博愛國小管樂藝術才能班、南興...

嘉義縣議會寒冬送暖11年 張明達號召企業助210弱勢戶

嘉義縣議會寒冬送暖公益活動邁入第11年。議長張明達自2014年上任以來，每年舉辦「人間有愛、心手相連」活動，今年邀請9家...

路邊擺攤賣蘭花阿伯的1張交通紅單 竟意外讓朴子整座城暖了起來

嘉義縣朴子市文化里賣蘭花劉姓男子在鬧區路邊擺攤，因占用道路遭人檢舉，收到警察開出的紅單，意外曝光一段跨越30年人情故事，...

好客民宿嘉年華巡迴最終站 嘉義市KANO園區登場連3天

交通部觀光署推動的「好客民宿嘉年華」巡迴活動，最終站今起至21日周日在嘉義市KANO園區登場。現場集結多家好客民宿與特色...

