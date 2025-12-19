嘉義市府普發6千元議會審議追加預算 拚農曆過年前發放

嘉義市民小確幸要來了！市議會上午召開臨時會，最受矚目審議市府提案的16億8054萬元普發6千元追加預算，議會迅速完成一讀；定期會提案發放振興現金的國民黨團書記、資深議員張秀華說，下周一二讀審議通過，市民可望農曆年前領到6千元現金，振興地方經濟。

市府提案辦理「振興經濟強化民眾消費韌性普發現金加碼計畫」、「振興經濟促進商圈及夜市活絡計畫」、「振興經濟嘉義市觀光產業補助自由行計畫」、「振興經濟永續新生活推動計畫」、「清潔人員加班費」等共5案，合計16億8054萬元。

這項「普發現金」臨時動議提案，起初由資深議員張秀華請議長陳姿妏共同提案，徵求多位議員連署，提議普發3千元，經大會通過，隨後市長黃敏惠評估市庫財政狀況後，決定再加碼3千元，總計發放金額每人6千元，展現府會聯手發送大紅包，運用28億元的歲計賸餘，不舉債。