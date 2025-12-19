聽新聞
嘉義市府普發6千元議會審議追加預算 拚農曆過年前發放
嘉義市民小確幸要來了！市議會上午召開臨時會，最受矚目審議市府提案的16億8054萬元普發6千元追加預算，議會迅速完成一讀；定期會提案發放振興現金的國民黨團書記、資深議員張秀華說，下周一二讀審議通過，市民可望農曆年前領到6千元現金，振興地方經濟。
市府提案辦理「振興經濟強化民眾消費韌性普發現金加碼計畫」、「振興經濟促進商圈及夜市活絡計畫」、「振興經濟嘉義市觀光產業補助自由行計畫」、「振興經濟永續新生活推動計畫」、「清潔人員加班費」等共5案，合計16億8054萬元。
這項「普發現金」臨時動議提案，起初由資深議員張秀華請議長陳姿妏共同提案，徵求多位議員連署，提議普發3千元，經大會通過，隨後市長黃敏惠評估市庫財政狀況後，決定再加碼3千元，總計發放金額每人6千元，展現府會聯手發送大紅包，運用28億元的歲計賸餘，不舉債。
張秀華指出，內政部統計，截至11月底，嘉義市人口約為26萬1094人。市府追加預算含行政作業費，「非常高興這項提案獲得市長重視支持，目前預算案送入議會。我們期待下周一審查能順利過關，讓6千元大紅包趕在過年前送到市民手中。」張秀華強調，這筆預算不僅是給市民過年賀禮，更希望藉此刺激嘉義市消費市場，活絡地方經濟，提升民生福祉。
