嘉義縣議會寒冬送暖11年 張明達號召企業助210弱勢戶

嘉義縣議會寒冬送暖公益活動邁入第11年。議長張明達自2014年上任以來，每年舉辦「人間有愛、心手相連」活動，今年邀請9家立案身心障礙福利機構、百名院生代表今天到場共餐，縣長翁章梁、副議長陳怡岳及多名議員也出席，還打造達哥遊樂園，洋溢溫馨氣氛。

嘉義縣議會今年捐助210弱勢戶，每戶3000元商品提貨券，並發放395名身心障礙機構院生每人500元提貨券，總金額達82萬7500元。另有10家民間企業捐助現金共190萬元，分別提供10家弱勢團體使用；縣內農漁畜業者、獸醫師公會及家畜防治所也連續多年捐贈物資。

議長張明達今年媒合昌吉營造公司，丹娜絲颱風後免費修繕54戶弱勢家庭，另也媒合昱毅營造公司，協助中埔鄉和睦國小推動藝文深耕計畫，捐助3年共90萬元經費，14個班級、近300名學生受益，縣長翁章梁頒發感謝狀，對2家公司善心義舉表達肯定及感謝。

嘉義縣議會今天舉辦第20屆第18次臨時會閉幕典禮，嘉義縣天主教安道社福慈善事業基金會近百人到議會報佳音，議會大廳也設有「達哥遊樂園」包括夾娃娃機、保齡球、彈珠台與沙包丟丟樂等闖關遊戲設施，中午將在議會餐廳吃團圓飯，充滿溫馨氣氛。

嘉義縣議會舉辦寒冬送暖活動連續11年，議會中庭今天打造達哥遊樂園。記者黃于凡／攝影

嘉義縣議會舉辦寒冬送暖活動連續11年，議長張明達號召企業幫助210弱勢戶。記者黃于凡／攝影