快訊

夢境現實分不清…李亞萍不認失智拒就醫 余祥銓嘆：二姐過世打擊太大

憲法法庭停擺一年正式復活！ 藍白版憲訴法修正案被宣告違憲

北市松山區4公車連環撞！大都會客運駕駛稱「煞車失靈」 3人送醫

日本弘前展示台南「友好之燈」 帶動冬季溫馨氛圍

中央社／ 台南19日電
日本青森縣弘前市車站12月1日起展示150個台南小朋友手繪「友好之燈」，展期至2026年3月8日。圖／台南市政府提供
日本青森縣弘前市車站12月1日起展示150個台南小朋友手繪「友好之燈」，展期至2026年3月8日。圖／台南市政府提供

日本青森縣弘前市車站12月1日起展示150個台南小朋友手繪「友好之燈」，這些燈籠是群馬縣水上町出借的，展期至明年3月8日，帶動年末溫馨的冬季氛圍。

台南市政府今天發布新聞稿指出，台南手繪「友好之燈」被高掛於弘前車站中央口廣場地下道入口、地下道內，亮燈時間是每天下午4時至隔天清晨6時，紀念台南、弘前兩市友誼。

弘前市展出150顆台南手繪燈籠，來自於台南市先前提供給另一友誼市群馬縣水上町的展品，水上町妥善保存並出借，也促成台南市、弘前市及水上町的三方燈籠交流。

市府表示，弘前市政府策劃燈籠展示之初，當地市民相當期待，12月1日亮燈後，吸引不少人駐足拍照；弘前市政府期盼讓更多人欣賞台南小朋友的創作燈籠，同時帶動熱鬧溫暖氛圍。

台南及日本青森縣、弘前市2017年底結為友誼市，弘前市則是青森縣第3大城，人口約15.9萬，當地蘋果產量是日本第一，國際知名藝術家奈良美智也是弘前出身；台南市和弘前市2011年起開啟芒果及蘋果的物產交流。

台南 日本 手繪

延伸閱讀

日本11月CPI雖降 但連44個月破2%增升息預期

日相官邸人士拋「應擁核武」 前防相警告不可輕率談論

日本女婿怨薑母鴨店椅子矮又難坐 台灣岳父1句話反將一軍

經典賽／Netflix豪擲30億搶下日本轉播權 大谷翔平是關鍵

相關新聞

嘉義市府普發6千元議會審議追加預算 拚農曆過年前發放

嘉義市民小確幸要來了！市議會上午召開臨時會，最受矚目審議市府提案的16億8054萬元普發6千元追加預算，議會迅速完成一讀...

嘉義高山茶都爆欠款爭議 議員批廠商讓社區做白工9天

嘉義縣每年盛大舉辦高山茶都，卻傳出2024年得標廠商加佳國際行銷公司積欠協力廠商及社區數十萬元，有議員今在議會臨時會批，...

全台市區首座多車道螺旋圓環 台南新營圓環今宣告完成

標榜全台市區首座多車道螺旋圓環（Spiral Roundabout）的台南新營圓環，市政府今天宣告完成，交通局表示，新設...

全台7千人休無薪假 虎尾就業中心安定就業宣導湧33家企業參加

國際經濟情勢多變，全台仍有300多家企業實施減班休息，勞動部祭出多項政策協助企業穩定勞動力，勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就...

一杯茶讀懂嘉義一座城 「島座」攜手故宮推出3款跨界「Tea御系列」

嘉義市府以「320+1城市博覽會」為平台，持續推動城市文化升級，透過「共創、共好、共融」核心理念，展現嘉義獨有生活風景與...

影／世界金獎齊聚！義大利、日本重量級團隊引爆嘉市國際管樂節

2025嘉義市國際管樂節今起至明年1月1日，共14天音樂盛會登場，市府廣場上午舉行啟動儀式，博愛國小管樂藝術才能班、南興...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。