聽新聞
0:00 / 0:00
路邊擺攤賣蘭花阿伯的1張交通紅單 竟意外讓朴子整座城暖了起來
嘉義縣朴子市文化里賣蘭花劉姓男子在鬧區路邊擺攤，因占用道路遭人檢舉，收到警察開出的紅單，意外曝光一段跨越30年人情故事，還點燃從街頭延燒到全城的愛心接力，讓「幸福朴子人」寒冬格外動人。
文化里長楊石旭日前接到1通訴苦電話，來電者是路邊賣蘭花維生劉姓男子，因遭檢舉占用道路，被警方依法開單，一天收入就沒了，還不敢再擺攤。電話那頭語氣，滿是委屈與生活壓力。楊石旭坦言，違規事實無法迴避，「叫警察不開單，反而會害人失職」，第一時間到場陪伴安撫，劉男配合暫停擺攤。
對里長來說，劉姓男子不是陌生人。他早年是板模工，靠勞力養家，10多年前車禍行動不便，只能轉而賣蘭花維生。更深的緣分是，劉男妻子30多年前曾在里長家工作，里長夫婦看到劉男夫妻扶養3孩子、一路辛苦打拚的身影，還曾資助孩子補習費，情誼延續至今。
楊石旭將故事分享「幸福朴子人」臉書，引發熱烈回響。有人主動提供免費擺攤地點，有人表態要買花力挺，甚至有人喊出「紅單我來繳」。六腳鄉林姓鄉民捐2000元希望代繳罰單，劉男笑著婉拒，「不用啦，買盆花就是幫我最大的忙。」里長將善款化為素食便當，轉送獨居與清寒家庭。
隔天，劉男在里長服務處前重新擺攤，短時間被鄉親包圍，「我買1盆」「再多1盆」，聲音此起彼落。最令人動容，來自新竹旭唐建設住戶，一口氣認購百盆蘭花，指定轉送環保志工、守望相助隊及縣內志工。
一盆蘭花是賣花阿伯生活依靠；一份善意是社區凝聚力量。楊石旭直言，「愛心不能停在我手上，要像接力棒一樣往前傳，讓整個朴子都聞到溫暖。」
在各界關心勸說下，劉男不讓警方為難，選擇守法換地點擺攤繼續生活。即日起，每天上午9時到下午4點，固定在鎮安宮廣場附近擺攤賣蘭花。這個冬天，朴子人悄悄用善舉讓城市溫暖起來。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言