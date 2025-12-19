路邊擺攤賣蘭花阿伯的1張交通紅單 竟意外讓朴子整座城暖了起來

嘉義縣朴子市文化里賣蘭花劉姓男子在鬧區路邊擺攤，因占用道路遭人檢舉，收到警察開出的紅單，意外曝光一段跨越30年人情故事，還點燃從街頭延燒到全城的愛心接力，讓「幸福朴子人」寒冬格外動人。

文化里長楊石旭日前接到1通訴苦電話，來電者是路邊賣蘭花維生劉姓男子，因遭檢舉占用道路，被警方依法開單，一天收入就沒了，還不敢再擺攤。電話那頭語氣，滿是委屈與生活壓力。楊石旭坦言，違規事實無法迴避，「叫警察不開單，反而會害人失職」，第一時間到場陪伴安撫，劉男配合暫停擺攤。

對里長來說，劉姓男子不是陌生人。他早年是板模工，靠勞力養家，10多年前車禍行動不便，只能轉而賣蘭花維生。更深的緣分是，劉男妻子30多年前曾在里長家工作，里長夫婦看到劉男夫妻扶養3孩子、一路辛苦打拚的身影，還曾資助孩子補習費，情誼延續至今。

楊石旭將故事分享「幸福朴子人」臉書，引發熱烈回響。有人主動提供免費擺攤地點，有人表態要買花力挺，甚至有人喊出「紅單我來繳」。六腳鄉林姓鄉民捐2000元希望代繳罰單，劉男笑著婉拒，「不用啦，買盆花就是幫我最大的忙。」里長將善款化為素食便當，轉送獨居與清寒家庭。

隔天，劉男在里長服務處前重新擺攤，短時間被鄉親包圍，「我買1盆」「再多1盆」，聲音此起彼落。最令人動容，來自新竹旭唐建設住戶，一口氣認購百盆蘭花，指定轉送環保志工、守望相助隊及縣內志工。

一盆蘭花是賣花阿伯生活依靠；一份善意是社區凝聚力量。楊石旭直言，「愛心不能停在我手上，要像接力棒一樣往前傳，讓整個朴子都聞到溫暖。」