好客民宿嘉年華巡迴最終站 嘉義市KANO園區登場連3天

交通部觀光署推動的「好客民宿嘉年華」巡迴活動，最終站今起至21日周日在嘉義市KANO園區登場。現場集結多家好客民宿與特色美食攤位，其中包含嘉義市「家暖暖懷舊民宿」，市府邀請民眾走進園區，近距離感受好客民宿所傳遞溫暖與真誠款待精神。

觀光署為推廣「好客民宿」品牌，規畫宜蘭縣、台南市及嘉義市3地巡迴宣傳。嘉義場活動期間，除設置主題展攤外，也邀請好客民宿主人親自分享經營故事，帶來手作美食、特色DIY體驗及集章抽獎活動，讓民眾在輕鬆氛圍中，零距離體驗民宿主人以心待客的用心。

此外，活動同步推出多項線上與實體好康，包括20日前的「好客民宿月」線上聯合優惠、「好客日記－分享你記得的台灣味」感動故事徵集，以及「拍下好客、遇見好客」打卡抽獎活動，獎品涵蓋相機、26吋行李箱、好客民宿住宿券及便利商店商品卡等。得獎名單活動結束後2周公布於活動官網，呼籲民眾把握最後機會體驗專屬於好客民宿熱情款待。

嘉義市政府觀光新聞處長張婉芬表示，嘉義市民宿產業過去受法規限制，發展相較其他縣市起步較晚。市府109年公告「具人文或歷史風貌之相關區域」，鬆綁市區申請民宿限制，主動投入輔導資源，協助業者取得合法資格。目前全市26家合法民宿，其中11家獲選為好客民宿，兼顧產業扶植與服務品質提升。