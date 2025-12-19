6公斤野生鱸魚現身東石出海口 漁人纏鬥上岸成搶手貨

嘉義縣是全台養殖鱸魚最大產地，市面上鱸魚多以養殖為主，真正的野生鱸魚因行蹤難測、捕捉不易，向來被視為可遇不可求的漁獲。昨天清晨，嘉義縣東石鄉漁人「阿忠」出海作業，在東石出海口捕獲1尾重達6公斤的野生鱸魚，消息一出，立即成為漁市場焦點。

「阿忠」說，野生鱸魚性情兇猛、力量驚人，屬個性凶猛的掠食性魚類，一旦入網往往奮力衝撞，甚至可能將漁網撞破逃脫。這尾6公斤重的野生鱸魚入網後不斷掙扎，讓整個捕撈過程宛如拉鋸戰，經過一番纏鬥，才順利將牠拉上船，讓「阿忠」直呼「真的是靠經驗也靠運氣」。

由於野生鱸魚肉質細緻、風味濃郁，深受老饕青睞，在漁市場身價遠高於養殖鱸魚，每公斤行情約400元。這尾6公斤的野生鱸魚一上岸，立刻被識貨饕客相中，以超過2000元價格迅速成交，成為當天最亮眼的漁獲之一。

「阿忠」表示，去年他曾捕獲1尾重達18公斤的野生鱸魚，但並非每次出海都有這樣的收穫。野生鱸魚通常出沒於河海交界水域，捕捉全憑時機與運氣，尤其在目前這段出沒季節，更讓漁民充滿期待。野生鱸魚以小魚及甲殼類小蝦為食，活動力強、警覺性高，也增加捕撈難度。

鱸魚富含高蛋白、維生素A、D及鐵質等多種營養成分，高蛋白可作為膠原蛋白形成原料，對促進傷口修復相當有助益，因此長期被視為滋補佳餚。其生態習性特殊，成魚海中產卵，幼魚孵化後隨著成長，在春夏季節溯溪而上進入淡水區域覓食生長，之後再返回海中繁殖，展現強韌生命力。