回響／嘉義茄苳村民抗爭成功 光電場不設了

聯合報獨家揭露嘉義縣大埔鄉茄苳村擬新建光電場，居民北上抗爭引起關注，最終光電場告吹，另爆出中間人中飽私囊數百萬元，廠商誤以為村長及村民收錢卻惡意阻攔，最後對簿公堂才發現烏龍一場。縣府經發處昨證實，該場未與地方達成共識，業者已放棄施作。

大埔鄉茄苳村鄰近全台最大的曾文水庫，新建光電案場引起村民抗爭，當時施工爆發激烈衝突，村民肉身阻擋挖土機，有工人嗆聲「再不讓開就要輾死人」，村民控訴光電基樁緊鄰民宅，喊話業者立即停工，並到派出所提告恐嚇，業者也對村長及村民共3人提告妨害名譽。

據了解，事後村民北上行政院抗議，光電業者與村長、村民調解，光電業者才驚覺被糊弄，施工前出資數百萬元盼與地方取得共識，中間人收錢後承諾沒問題，都已經安排妥當，但疑似被中飽私囊，村長及村民都不願接受回饋金，堅決反對在民宅旁設光電場。

經發處表示，茄苳村民宅旁的光電場未與地方居民達成共識，目前業者已將基樁移除，未申請施工展延，放棄在該處設置光電場。立委王育敏辦公室主任何博倫說，建議業者先改善既有光電案場，增加綠美化設施，與地方居民友好，才能再繼續談下一步合作。