聽新聞
0:00 / 0:00

回響／嘉義茄苳村民抗爭成功 光電場不設了

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
嘉義縣大埔鄉茄苳村緊鄰曾文水庫，有光電業者擬在民宅旁新建光電場，經村民抗爭，光電業者決定停工。圖／聯合報系資料照片
嘉義縣大埔鄉茄苳村緊鄰曾文水庫，有光電業者擬在民宅旁新建光電場，經村民抗爭，光電業者決定停工。圖／聯合報系資料照片

聯合報獨家揭露嘉義縣大埔鄉茄苳村擬新建光電場，居民北上抗爭引起關注，最終光電場告吹，另爆出中間人中飽私囊數百萬元，廠商誤以為村長及村民收錢卻惡意阻攔，最後對簿公堂才發現烏龍一場。縣府經發處昨證實，該場未與地方達成共識，業者已放棄施作。

大埔鄉茄苳村鄰近全台最大的曾文水庫，新建光電案場引起村民抗爭，當時施工爆發激烈衝突，村民肉身阻擋挖土機，有工人嗆聲「再不讓開就要輾死人」，村民控訴光電基樁緊鄰民宅，喊話業者立即停工，並到派出所提告恐嚇，業者也對村長及村民共3人提告妨害名譽。

據了解，事後村民北上行政院抗議，光電業者與村長、村民調解，光電業者才驚覺被糊弄，施工前出資數百萬元盼與地方取得共識，中間人收錢後承諾沒問題，都已經安排妥當，但疑似被中飽私囊，村長及村民都不願接受回饋金，堅決反對在民宅旁設光電場。

經發處表示，茄苳村民宅旁的光電場未與地方居民達成共識，目前業者已將基樁移除，未申請施工展延，放棄在該處設置光電場。立委王育敏辦公室主任何博倫說，建議業者先改善既有光電案場，增加綠美化設施，與地方居民友好，才能再繼續談下一步合作。

嘉義 光電

延伸閱讀

台南光電弊案開庭…契約附件不押日期 公證人：配合政府作業流程

東典光電自結11月擺脫虧損 達損平點

矽科宏晟股票上櫃前現金增資發行新股承銷價格188元

萊德光電飆漲 低軌衛星三劍客被低估

相關新聞

破紀錄！台南市議會臨時會夜審總預算 晚間9時半完成初審

台南市議會第4屆第10次臨時會今天進行大會議程，大會通過變更議程，決議續審115年度台南市總預算案，議員挑燈夜戰至晚間9...

台南提升醫療量能、改善制度 拚解護理人力荒

為補足台南地區醫療量能缺口，除成大沙崙醫院昨動土興建外，奇美醫療體系「南科奇美醫院」已在今年3月動工，整體工程進度依計畫...

台南成大沙崙醫院動土供664床 將納智慧系統、支撐戰備需求

成大沙崙醫院昨由賴清德總統等人動土，1期規畫664床，包含兒童醫療中心，還可充當戰備醫院、緊急事故或戰爭時提供相關資源，...

回響／嘉義茄苳村民抗爭成功 光電場不設了

聯合報獨家揭露嘉義縣大埔鄉茄苳村擬新建光電場，居民北上抗爭引起關注，最終光電場告吹，另爆出中間人中飽私囊數百萬元，廠商誤...

台南美術館8千萬預算保住 附帶決議「南美館二館」 與中央重啟協商

台南市美術館2館撥用給文化部成為「台南國家美術館」，預計明年3月成立。市府明年編列8千多萬元補助南美館的預算，在議會審查...

2025嘉義市城市設計論壇 日籍設計大師齊聚

為延續「嘉義市城市博覽會」所展現的城市願景與文化能量，嘉義市長黃敏惠16日出席在嘉義市文化局音樂廳舉辦的「2025嘉義市城市設計論壇」，以「設計、社群與新連結」為主題，吸引專業設計師、城市治理相關人士

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。