台南提升醫療量能、改善制度 拚解護理人力荒

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
奇美醫療體系「南科奇美醫院」今年3月動工，整體工程進度依計畫穩定推進，可望補足台南地區醫療量能。圖為完工示意圖。圖／奇美醫院提供
奇美醫療體系「南科奇美醫院」今年3月動工，整體工程進度依計畫穩定推進，可望補足台南地區醫療量能。圖為完工示意圖。圖／奇美醫院提供

為補足台南地區醫療量能缺口，除成大沙崙醫院昨動土興建外，奇美醫療體系「南科奇美醫院」已在今年3月動工，整體工程進度依計畫穩定推進，目前已完成地下基樁工程，預計在2028年完工啟用。

奇美醫院表示，南科奇美醫院定位為智慧型地區教學醫院，初步規畫總床數274床，未來將依區域需求提供急診、內科、外科、婦兒科、復健科、牙科及職業醫學等多元醫療服務，滿足南科園區以及周邊居民的健康需求。

根據台南市衛生局統計，全市目前共有34家醫療機構，包括2家醫學中心、6家區域醫院及26家地區醫院，不含特殊病床共設有一般急慢性病床5626床，然而病床資源分布不均，加上人口快速高齡化，已對地方醫療量能形成一定壓力。

全國護理師人力短缺，醫療院所面臨「有床無人」困境，今年4月執業登記在台南的護理人員約1萬6543名，原評估尚有672名人力缺口，在衛生局攜手護理師公會及各醫院研擬改善對策下，截至11月底執登護理人員達1萬6964名，增加421名，人力缺口逐步改善。

衛生局指出，隨著人口老化，長期照護需求持續攀升，護理師荒問題已凸顯醫療體系人力結構性困境，未來除持續加強護理人力培訓與引進外，也須同步改善工作條件與福利待遇，健全長照體系發展，透過多元策略強化醫療量能，提升整體照護品質，因應高齡化社會帶來的挑戰。

台南 南科 奇美醫院 護理師 長照 高齡化

