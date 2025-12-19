台南成大沙崙醫院動土供664床 將納智慧系統、支撐戰備需求

成大沙崙醫院昨由賴清德總統等人動土，1期規畫664床，包含兒童醫療中心，還可充當戰備醫院、緊急事故或戰爭時提供相關資源，預計2031年10月驗收，也可大幅改善南台南及周邊善化、新市、永康乃至北高雄的醫療需求。

基地位於台南市歸仁區高發三路、歸仁十五路、高發二路與大武路一段之間，為「沙崙醫療服務與創新園區」第1期計畫，醫療大樓規畫地下2層、地上12層，設計為醫院主體及兒童醫療中心2棟建築連通體系，以方便不同醫療功能整合與日後擴充。

賴總統昨率中央部會代表、台南市副市長趙卿惠、成大校長沈孟儒、成大醫院院長李經維等參與，共同見證南台灣智慧醫療發展的歷史時刻。

賴總統表示，沙崙醫院總病床數共664床，涵蓋急性醫療、兒童與新生兒照護、重症加護、隔離治療等各種需求。除預留災時緊急收治空間，並設置台南市首座兒童醫療中心，可強化醫療韌性及發展遠距醫療。將透過人工智慧、雲端運算與智慧系統，提升醫療效率、減輕醫護負擔，並結合研究機構推動智慧醫療與再生醫療研發，與國際接軌。

市府表示，沙崙醫院將可大幅改善仁德、歸仁、關廟、龍崎等新豐區醫療資源不足的現況，每萬人一般病床可從13.68床提升至35.65床，醫療服務量能提升約160%，另滿足區內孩童與新生兒醫療照護需求，計畫整合精準醫療、生技治療、再生醫學、健康管理與預防醫學功能，提供未來醫療需求。