破紀錄！台南市議會臨時會夜審總預算 晚間9時半完成初審

台南市議會第4屆第10次臨時會今天進行大會議程，大會通過變更議程，決議續審115年度台南市總預算案，議員挑燈夜戰至晚間9點40分，審完最後的消防局預算，創下台南升格直轄市以來預算審查最晚紀錄。，全體人員歡呼合影留念。

議會今天連趕進度，交通局、台南市美術館、消防局等單位接力上場，破天荒出現市長黃偉哲任內首度「夜審」，由交通局先審查，議員仍採逐條審議，刪除永華、民治雙市政園區停車場員工月繳優惠收入414萬元。

審查南美館預算時，議員們發言踴躍，對南美館二館無償撥給中央砲聲隆隆，認為市府與中央簽署行政條款不對等，最後通過附帶決議，要求後年預算減列3000萬元，並與中央重新議約，須有議員代表參與；另要求停車場費用2分之1撥補地方，並加訂終止條款。

最後登場審查的消防局同樣採逐條審議。當115年度總預算全部完成初審時，在場議員齊聲歡呼，並與「時間看板」合影，留下台南議會史上具指標意義的一刻。

因115年度台南市總預算在晚間聯席審查完畢，19日上午議程為彙整議事資料，下午二、三讀會、臨時動議並閉幕。