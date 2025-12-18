台南美術館8千萬預算保住 附帶決議「南美館二館」 與中央重啟協商

台南市美術館2館撥用給文化部成為「台南國家美術館」，預計明年3月成立。市府明年編列8千多萬元補助南美館的預算，在議會審查時引發風暴，議員不滿行政契約如「割地賠款」，無償撥用且停車場每年2千多萬元「金雞母」收入全歸中央，一度擱置留到今天最後審查，議會挑燈夜戰，副市長葉澤山坐鎮溝通及多次協商後，議員同意以附帶決議方式通過該筆預算。

台南市議會本屆第10次臨時會上午進行大會議程，由議長邱莉莉主持，市長黃偉哲率市府各局處首長列席。因115年度南市總預算案尚未審查完畢，為利議事順利進行，大會通過變更議程，今、明兩天續審查總預算案，力拚明天完成總預算審查。

議會加班挑燈夜審，備受矚目的台南美術館預算，議員踴躍發言，葉澤山從下午就坐鎮議會與議員溝通，也上備詢台說明，經過多次休息協商後，終於在晚間8點許通過明年度預算。

但附帶決議包括，重啟協商爭取收入，要求市府應積極與文化部重新談判，務必將停車場收益爭取回來，至少爭取到一半的收益歸給台南美術館，比照中央已同意門票收入可對分一半的模式；增列預算弭平虧損，116年度此科目應減列補助3000萬元，作為市府彌補財政缺口的最低底線。

並修訂契約終止條款，要求市府與中央重新議約，加入明確的契約終止條件，以確保台南市在未來發生問題時能有權利收回資產。市府已投資11億多元要怎麼補償，也應一起納入討論。

多名議員質疑無償撥用屬於重大「財產處分」卻未經議會同意，程序不正義，並指南美館二館停車場原兩館合計每年收入2700萬元，銳減2650萬元，停車場位處市中心精華地段，是美術館重要的營運財源，強烈要求市府必須爭取回來。且契約缺乏契約終止條件或年限，台南市將無任何法律上的「請求權基礎」來收回土地和建物，南美館原屬「行政法人」轉型國家級美術館將以「機關」（公法人）形式運作，現職員工權益要獲保障。

葉澤山說，保障美術館同仁的權益是市府的第一優先，人員權益不會受到影響。未來台南美術館將擴張展區，包括地方法院及台南公園管理所、農水署雲嘉南分署等場域，員工的工作機會不會受損。也承諾會遵照議會提醒，針對人事、空間、收入等項目積極向中央爭取，並承諾若行政契約有所不足，也會要求調整。

葉澤山昨天也召開記者會說明，整件事歷經3年籌備，並非市府倉促決定，源於民國111年第3屆第8次定期會，市議會主動提出建議案，期盼減輕市府長期營運負擔，同時爭取更多國家級文化資源，南美館二館撥用中央，成為國家級美術館，是創造「國家資源挹注、地方財政減壓、市民權益升級」三贏策略，可獲得更多國家級美術館的中央資源，將來有許多國寶級作品匯集在台南。