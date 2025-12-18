快訊

當街扯髮施暴！無業孫要錢不成猛出拳 阿嬤緩頰吐「1句」引鼻酸

吳豊山宣布卸任 爆與對岸傳話交手「海協會已讀不回累積逾1萬件」

躺了好幾分鐘才回神…58歲康康爆家中出意外 洗澡跌倒傷勢曝

聽新聞
0:00 / 0:00

這款冬至湯圓最好吃！「主產番薯」水林鄉教煮健康「五行湯圓」

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
主產地瓜的水林鄉各界由代理鄉長張東凱（右二）帶領搓五行湯圓。記者蔡維斌／翻攝
主產地瓜的水林鄉各界由代理鄉長張東凱（右二）帶領搓五行湯圓。記者蔡維斌／翻攝

冬至將至，家家戶戶準備搓湯圓，國內有「番薯故鄉」之稱的雲林縣水林鄉，今天舉辦一場「健康湯圓迎冬至」公益活動，由老一輩的人教大家如何用營養好吃的水林地瓜，製作出美味健康的「五行湯圓」，五顏六色的湯圓，讓冬至湯圓吃得繽紛又健康。

芋圓、地瓜圓等甜點，香Q富含地瓜香，一直深受老饕喜愛，迎接年度冬至，國內主產番薯的水林鄉今天舉辦一場呷健康湯圓公益活動，除號召地方老一輩鄉民教大家製作好吃的「五行湯圓」，更邀請「Ruby快剪美髮屋」陳芊華等4位美髮設計師義剪。

這場五行湯圓迎冬至的活動，在水林鄉老人會由水林「特產」之一的烏克麗麗精采表演揭開序幕，隨後由代理鄉長張東凱帶領一起與長者動手搓湯圓，一鍋鍋熱滾滾的湯圓飄香，洋溢濃濃的年味。

為展現水林地瓜的創意吃法，這次湯圓特別結合水林出產最優質的57號黃金番薯、南瓜、紫芋番薯、抹茶和紅麴一同揉製，創作「養生五行湯圓」，讓大家享用湯圓的同時，也兼顧低GI飲食（低升糖），讓鄉親健康吃湯圓。

李姓婦人說，水林地瓜特別香，蒸熟後打能泥再與米漿糰和一起搓揉，水份薯泥要調配得宜，「番薯圓」熱滾才不會散掉，吃起來才會彈牙更香Q滑嫩。尤其現代人注重養生，地瓜、南瓜等都是營養價值極高的食物，本身就具甜味，所以不必加太多糖就很好吃，因食材不同，紫、黃、紅、綠、白五顏六色的湯圓，吃起來更有感，是冬至湯圓首選。

代理鄉長張東凱說，水林鄉番薯種植面積達1千至1千200公頃，總產量約佔全國供應量50%，產值達約6億元，隨著養生風潮興起，水林番薯帶動農民經濟發展，尤其水林番薯肉質香甜、鬆軟香Q，可水煮、烘烤、糕餅原料更可加工成高纖保健食品，有「東方薯條」美稱。

他說，冬至即將到來，期待五彩繽紛的手搓五行湯圓，讓大家吃出美味和健康。

主產番薯的雲林縣水林鄉，以不同品種地瓜和芋頭、南瓜製作色彩繽紛又營養好吃的「五行湯圓」，是冬至湯圓首選。記者蔡維斌／翻攝
主產番薯的雲林縣水林鄉，以不同品種地瓜和芋頭、南瓜製作色彩繽紛又營養好吃的「五行湯圓」，是冬至湯圓首選。記者蔡維斌／翻攝
主產地瓜的水林鄉長輩教大家搓健康又好吃的五行湯圓。記者蔡維斌／翻攝
主產地瓜的水林鄉長輩教大家搓健康又好吃的五行湯圓。記者蔡維斌／翻攝
主產地瓜的水林鄉各界由代理鄉長張東凱（左五）帶領搓五行湯圓。記者蔡維斌／翻攝
主產地瓜的水林鄉各界由代理鄉長張東凱（左五）帶領搓五行湯圓。記者蔡維斌／翻攝
主產地瓜的水林鄉長輩教大家煮健康又好吃的五行湯圓。記者蔡維斌／翻攝
主產地瓜的水林鄉長輩教大家煮健康又好吃的五行湯圓。記者蔡維斌／翻攝
一鍋鍋熱騰騰香Q的「五行湯圓」出爐，代理鄉長張東凱（右）忍不住馬上一碗接一碗吃不停。記者蔡維斌／攝影
一鍋鍋熱騰騰香Q的「五行湯圓」出爐，代理鄉長張東凱（右）忍不住馬上一碗接一碗吃不停。記者蔡維斌／攝影
除了教煮五行湯圓，還請來美髮設計師義剪。記者蔡維斌／翻攝
除了教煮五行湯圓，還請來美髮設計師義剪。記者蔡維斌／翻攝

湯圓 冬至 地瓜 公益活動

延伸閱讀

冬至到吃湯圓！營養師曝「這樣煮」更天然健康無負擔

冬至快到了...宜蘭縣衛生局抽驗冬令應節食品 31件符合規定

21日冬至4生肖留意心血管病 「湯圓占卜法」見吉凶

桃園以北+東半部轉陰雨 入夜水氣移入 周日「冬至」才轉乾

相關新聞

這款冬至湯圓最好吃！「主產番薯」水林鄉教煮健康「五行湯圓」

冬至將至，家家戶戶準備搓湯圓，國內有「番薯故鄉」之稱的雲林縣水林鄉，今天舉辦一場「健康湯圓迎冬至」公益活動，由老一輩的人...

民間捐贈嘉縣公共圖書館 授權81部國際級紀錄片公播權

台灣效率能源協會捐贈「國家地理」影音平台81部國際級紀錄片公播權給嘉義縣公共圖書館，今天舉行捐贈儀式，由縣長翁章梁代表受...

2025雲林溪圳糖香風車節19日登場 吃有機、持風車「追五分車」超好玩

國內最大的雲林縣馬光有機栽培園區積極培育有機農民進駐，栽種有機玉米、黑豆等作物，創造逾億元年產值。園區預定 12月19至...

回響／曾文水庫旁茄苳村光電場停工 村民抗爭成功迎曙光

經本報獨家揭露嘉義縣大埔鄉茄苳村擬新建光電場，地方居民北上抗爭引起關注，最終光電場告吹，另爆出中間人中飽私囊數百萬元，廠...

嘉市府普發6千追加預算送議會 發放設籍基準日引發熱議

嘉義市府為配合中央普發萬元現金，尊重議會決議，決定加碼發放每位市民6千元振興消費金，追加預算金額16億2100萬元，送交...

排隊也甘願！嘉市博覽會人氣展「嘉私選物」爆紅 集章咖啡選物掀熱潮

320+1嘉義市城市博覽會開展近一周，位於嘉義舊監獄宿舍群、宜居城市主題區熱門展區，「嘉私選物 CHIAYI GOODS...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。