這款冬至湯圓最好吃！「主產番薯」水林鄉教煮健康「五行湯圓」

冬至將至，家家戶戶準備搓湯圓，國內有「番薯故鄉」之稱的雲林縣水林鄉，今天舉辦一場「健康湯圓迎冬至」公益活動，由老一輩的人教大家如何用營養好吃的水林地瓜，製作出美味健康的「五行湯圓」，五顏六色的湯圓，讓冬至湯圓吃得繽紛又健康。

芋圓、地瓜圓等甜點，香Q富含地瓜香，一直深受老饕喜愛，迎接年度冬至，國內主產番薯的水林鄉今天舉辦一場呷健康湯圓公益活動，除號召地方老一輩鄉民教大家製作好吃的「五行湯圓」，更邀請「Ruby快剪美髮屋」陳芊華等4位美髮設計師義剪。

這場五行湯圓迎冬至的活動，在水林鄉老人會由水林「特產」之一的烏克麗麗精采表演揭開序幕，隨後由代理鄉長張東凱帶領一起與長者動手搓湯圓，一鍋鍋熱滾滾的湯圓飄香，洋溢濃濃的年味。

為展現水林地瓜的創意吃法，這次湯圓特別結合水林出產最優質的57號黃金番薯、南瓜、紫芋番薯、抹茶和紅麴一同揉製，創作「養生五行湯圓」，讓大家享用湯圓的同時，也兼顧低GI飲食（低升糖），讓鄉親健康吃湯圓。

李姓婦人說，水林地瓜特別香，蒸熟後打能泥再與米漿糰和一起搓揉，水份薯泥要調配得宜，「番薯圓」熱滾才不會散掉，吃起來才會彈牙更香Q滑嫩。尤其現代人注重養生，地瓜、南瓜等都是營養價值極高的食物，本身就具甜味，所以不必加太多糖就很好吃，因食材不同，紫、黃、紅、綠、白五顏六色的湯圓，吃起來更有感，是冬至湯圓首選。

代理鄉長張東凱說，水林鄉番薯種植面積達1千至1千200公頃，總產量約佔全國供應量50%，產值達約6億元，隨著養生風潮興起，水林番薯帶動農民經濟發展，尤其水林番薯肉質香甜、鬆軟香Q，可水煮、烘烤、糕餅原料更可加工成高纖保健食品，有「東方薯條」美稱。