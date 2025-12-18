台南搖滾耶誕演唱會20日登場 19日晚間8時起交管
2026台南好young耶誕跨年系列－搖滾耶誕演唱會，20日晚間將在永華市政中心西側廣場登場，預估將湧進大量人潮車流，台南市警察局今天公布交管措施，19日晚間8時起分階段執行。
市警第四分局今天指出，搖滾耶誕演唱會將分階段執行交通管制，南島路（建平路至西南榕大道）19日晚間8時起提前封閉至活動結束；20日下午1時至晚間11時擴大封閉東、西南榕大道、建平路（府前路至永華路）及府前路（建平路至府前四街）東向車道，南島路與建平路部分路段，規劃行人徒步區，嚴禁車輛進入。
此外，配合活動空間規劃，周邊路段將實施停車管制；19日晚間8時至20日晚間11時，東、西南榕大道、南島路（建平路至中華西路）、建平路（府前路至永華路）及府前路南側（建平路至府前四街）路邊停車格禁止停車，駕駛人應多加利用建平三街臨時停車場、正生公園、生活美學館及運河星鑽等停車區。
警方同時呼籲留意自身財物安全，隨身攜帶妥善保管，提高防竊警覺，停放車輛也要確認車門及車窗確實上鎖，且配合交通管制，遵守警察及義交人員指揮；若發現可疑人士出沒或異常舉動，可立即向現場工作人員或警察反映，場內「機動派出所」將即時提供協助。
