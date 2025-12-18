快訊

全體在野立委明立院議場前開記者會 宣布提案「彈劾賴總統」

獨／疑助「鮑魚達人」鍾文智潛逃…北市信義分局等地遭搜索 15官警被約談

家電壞了先別丟…LG舊冷氣「竟藏著黃金」 他成功挖寶脫手賺萬元

2025嘉義市城市設計論壇 日籍設計大師齊聚

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
嘉義市文化局音樂廳舉辦的「2025嘉義市城市設計論壇」，以「設計、社群與新連結」為主題，吸引專業設計師、城市治理相關人士及文化工作者齊聚。照片取自嘉義市政府
嘉義市文化局音樂廳舉辦的「2025嘉義市城市設計論壇」，以「設計、社群與新連結」為主題，吸引專業設計師、城市治理相關人士及文化工作者齊聚。照片取自嘉義市政府

為延續「嘉義市城市博覽會」所展現的城市願景與文化能量，嘉義市長黃敏惠16日出席在嘉義市文化局音樂廳舉辦的「2025嘉義市城市設計論壇」，以「設計、社群與新連結」為主題，吸引專業設計師、城市治理相關人士及文化工作者齊聚，透過設計的多元視角，深入探討城市在文化傳承、社群參與與未來轉型中的各種可能。

文化局表示，論壇由三位日本的國際設計大師，柳工業設計研究會設計總監藤田光一（Kouichi Fujita）、石卷工房創辦人芦沢啓治（Keiji Ashizawa），以及松井亮建築都市設計事務所創辦人松井亮（Ryo Matsui），分享他們從生活工藝、社群連結與城市空間實踐等面向，以設計回應地方脈絡，並在真實生活中產生長遠而具體的影響力。

黃敏惠市長表示，嘉義市建城321年，城市博覽會不只是策展，更是一個讓我們重新認識自己的過程。透過策展，我們看見自己的文化、歷史與在地特質，也重新凝聚屬於嘉義的精神，並以此為基礎與世界對話、與更多人討論及交流。2025嘉義市城市設計論壇正是這樣的一個起點，三位來自日本的設計大師，從設計、社群及節慶等面向分享經驗。嘉義市近年以設計作為城市治理與文化發展的重要策略，從城市博覽會到城市設計論壇，持續透過跨域對話與國際交流，深化城市品牌與文化厚度。

文化局謝育哲局長表示，設計對嘉義而言，不只是形式或美學，而是一種連結人的方法。透過論壇，我們希望讓設計成為文化政策、在地社群與城市未來之間的橋梁，讓創意能量真正回到生活現場，持續累積城市的文化厚度。

藤田光一表示，在設計產業全面數位化、快速導入新科技的時代浪潮下，也不免產生是否跟不上時代的危機感。儘管如此，「用手去思考」仍是我們最珍視、也是最無可取代的核心優勢。芦沢啓治表示，唯有在不斷製作、使用與反覆檢驗的過程中，好的設計才會誕生，若逐漸忽略手作帶來的體驗與累積的經驗，從雙手中孕育而生的優秀設計將愈來愈稀少。

松井亮表示，設計的本質，在於將既有的成果以全新的方式重新呈現，因此關鍵在於保持開放的心態，從不同領域中尋找新的組合。在AI已成不可逆趨勢的時代，我們更應專注於那些只有人才能完成的設計──例如將個人的體驗、跨文化的刺激與學習到的新方法，融入當下的創作之中，透過嘗試與實踐，讓舊元素產生全新的可能。也正因為這些源自真實經驗與感受的設計無法被複製，才構成了設計最核心、也最不可取代的價值。

嘉義市政府表示，本次論壇內容緊扣近年推動的文化政策與城市願景，強調設計在公共治理、社群營造與跨文化交流中的關鍵角色，也為未來嘉義市以設計導向推動城市發展，提供具體而前瞻的思考方向。

聚傳媒

設計師 嘉義 文化局 黃敏惠

延伸閱讀

影／「寶島一村」首度回嘉市戶外登場 王偉忠一句「再見」全場淚崩

中台灣治理平台首長會議登場 八縣市提32案促跨域合作

台中會不會普發現金？盧秀燕鬆口了：想跟黃敏惠借點錢

嘉市城市博覽會下午開幕...中部7縣市長齊聚 嘉義大舞台連嗨3周

相關新聞

這款冬至湯圓最好吃！「主產番薯」水林鄉教煮健康「五行湯圓」

冬至將至，家家戶戶準備搓湯圓，國內有「番薯故鄉」之稱的雲林縣水林鄉，今天舉辦一場「健康湯圓迎冬至」公益活動，由老一輩的人...

2025嘉義市城市設計論壇 日籍設計大師齊聚

為延續「嘉義市城市博覽會」所展現的城市願景與文化能量，嘉義市長黃敏惠16日出席在嘉義市文化局音樂廳舉辦的「2025嘉義市城市設計論壇」，以「設計、社群與新連結」為主題，吸引專業設計師、城市治理相關人士

民間捐贈嘉縣公共圖書館 授權81部國際級紀錄片公播權

台灣效率能源協會捐贈「國家地理」影音平台81部國際級紀錄片公播權給嘉義縣公共圖書館，今天舉行捐贈儀式，由縣長翁章梁代表受...

2025雲林溪圳糖香風車節19日登場 吃有機、持風車「追五分車」超好玩

國內最大的雲林縣馬光有機栽培園區積極培育有機農民進駐，栽種有機玉米、黑豆等作物，創造逾億元年產值。園區預定 12月19至...

回響／曾文水庫旁茄苳村光電場停工 村民抗爭成功迎曙光

經本報獨家揭露嘉義縣大埔鄉茄苳村擬新建光電場，地方居民北上抗爭引起關注，最終光電場告吹，另爆出中間人中飽私囊數百萬元，廠...

嘉市府普發6千追加預算送議會 發放設籍基準日引發熱議

嘉義市府為配合中央普發萬元現金，尊重議會決議，決定加碼發放每位市民6千元振興消費金，追加預算金額16億2100萬元，送交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。