2025雲林溪圳糖香風車節19日登場 吃有機、持風車「追五分車」超好玩

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
吃有機、玩風車、追火車是雲林風車節特有的田野玩樂，可買到市面少有的有機農產，十分難得，值得舉家一遊。記者蔡維斌／攝影
國內最大的雲林縣馬光有機栽培園區積極培育有機農民進駐，栽種有機玉米、黑豆等作物，創造逾億元年產值。園區預定 12月19至21日開辦「2025溪圳糖香風車節」，除展售各種有機農作，民眾可用200元一票玩到底，可折抵購買有機作物、體驗七大食農生態，還可持風車追五分車，保證收獲滿滿。

占地200公頃的台糖馬光農場，3年前開發為國內最大的馬光有機栽培園區，透過農業部補助，由虎尾科技大學農業科技系、農民大學及精緻農業生產合作社合作培育85名有機農民進駐，大大提高國產雜糧，未來年產值可望達逾7億元，吸引不少國內外包括菲律賓等國家均來培訓有機人才。

農科系教授戴守谷指出，園區已有9成土地完成開發，開放讓有意願投入有機的農民租地耕作，只要雲林縣民、上過有機驗證課程或農民大學課程均可申請，目前栽種玉米、黑豆、花生、稻米、蒜頭、花椰菜等作物。

戴守谷表示，農民只管耕作，生產合作社則協助2級加工、3級行銷，包括長老黑豆奶、長老花生及長老米等均是熱銷產品，年產值已突破億元，創造多元優質的台灣品牌。此外園區生態日益豐富，除黑翅鳶、老鷹，經調查「土豆鳥」小辮鴴數量全國最多，野鳥協會當天也開辦鳥類生態導覽，未來將朝聯合國生物多樣性公約2030年須有30%國土面積受到有效庇護的目標邁進。

12月19日年度溪圳糖香風車節盛大登場，今天由立委劉建國、農民大學等召開記者會，當天將有20多家有機小農展售產品，更推出「風遊護照」，民眾用200元買遊園券可折抵產品，也可體驗攀樹、農機駕訓班、現採紅鬚玉米筍、有機馬鈴薯種植、鳥、魚類生態導覽、有機園區深度導覽等一票暢玩。

合作社理事長謝萬來指出，正值虎尾製糖期，除可欣賞五分車穿越寬闊的農園，20日中午11至13點間，國內唯一的特色台糖運蔗五分車將停留園區供遊客拍照，玩風車、追火車更有有機美食，好吃又好玩，千萬別錯過。

一望無際的雲林馬光有機農園，美麗的水塘鳥魚生態豐富，2025風車節歡迎來吃有機、玩風車、追火車，享受雲林特有的鄉野玩樂。記者蔡維斌／攝影
一望無際的雲林馬光有機農園，視野遼闊令人心曠神怡，2025風車節歡迎來吃有機、玩風車、追火車，享受雲林特有的鄉野玩樂。記者蔡維斌／攝影
一望無際的雲林馬光有機農園，視野遼闊令人心曠神怡，2025風車節歡迎來吃有機、玩風車、追火車，享受雲林特有的鄉野玩樂。記者蔡維斌／攝影
吃有機、玩風車、追火車是雲林風車節特有的田野玩樂，十分難得，值得舉家一遊。記者蔡維斌／攝影
吃有機、玩風車、追火車是雲林風車節特有的田野玩樂，十分難得，值得舉家一遊。記者蔡維斌／攝影
吃有機、玩風車、追火車是雲林風車節特有的田野玩樂，十分難得，值得舉家一遊。記者蔡維斌／攝影
