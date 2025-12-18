民間捐贈嘉縣公共圖書館 授權81部國際級紀錄片公播權

台灣效率能源協會捐贈「國家地理」影音平台81部國際級紀錄片公播權給嘉義縣公共圖書館，今天舉行捐贈儀式，由縣長翁章梁代表受贈並回贈感謝狀。

台灣效率能源協會與代理「國家地理」的智軒文化長期投入能源效率與教育影像推廣，這次授權涵蓋81部國際級紀錄片，共有海洋保育、野生動物、生態變遷及人文關懷等主題，將優質內容導入嘉義縣圖書館數位資源平台，豐富數位資源館藏。

智軒文化事業有限公司總經理陳翰鋒指出，自己本身是新港人，感謝新港文教基金會居中牽線，讓自己有機會回饋故鄉，透過公播授權讓更多人看見國家地理雜誌的內容，期望藉此彌補城鄉差距，改善數位落差。

翁章梁表示，國家地理雜誌影片非常受歡迎，製作1部影片耗時多年，歷經春夏秋冬才能紀錄完整生態樣貌，進而推出優質的影片；嘉義縣公共圖書館提供多元藏書，也有電子書、電子雜誌、有聲英語繪本等數位資源，只要申請嘉義縣公共圖書館借書證就可免費線上使用。

翁章梁強調，目前縣府已成功爭取縣立總圖書館的施作經費，新的總圖將坐落於故宮南院周邊，圖書館建築更具現代化與實用性，可提供鄉親更多元完善的服務。