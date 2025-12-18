快訊

73歲李亞萍曝罹患失智症 醫：別忌諱就醫 「老年憂鬱」可及早治療

KARA要來了？台北跨年晚會「廣告提前暴雷」 小編神回應掀熱議

柯文哲涉貪案遭求刑28年6月 法官排明年「這一天」宣判

嘉縣茶染時尚走秀 穿戴阿里山茶不同面向

中央社／ 嘉義縣18日電

嘉義縣茶文化協進會今天在2025「2025高山茶都．嘉義」活動展演「茶染時尚走秀」，協進會素人模特兒穿戴阿里山茶的不同面向，國樂聲中呈現茶產業文化厚度。

相關活動由嘉義縣政府於13日到21日在中埔穀倉農創園區舉辦，走秀展示土色系茶染衣與工藝品。

協進會理事長王珍芷告訴中央社記者，茶染運用茶葉萃取出的茶湯為布料染色，色澤沉穩自然，顏色隨茶液、時間與溫度而變化，象徵茶文化溫潤與內斂。嘉義作為高山茶重鎮，茶染工藝成為展現茶文化創新表現形式。

王珍芷說，今年協進會擴大茶染運用到日常用品，如於走秀中呈現手扇及元宵提燈，未來還會結合刺繡、手繪創作更多元產品。此外，特別感謝94歲畫家陳兆熊參與走秀，成為活動亮點。

高山茶都活動吸引不少人品茗、喝咖啡與看表演，民主進步黨籍立法委員蔡易餘也在中埔鄉長李碧雲陪同下，到「高山茶都」嘉義農產銷售區為青農加油，幫忙推薦佛手瓜與冷壓苦茶油。

嘉義 中埔

延伸閱讀

文化走進山林茶香飄向國際 媒體踩線團看見嘉義縣文化觀光新實力

3波東北季風接力 賈新興：明全台有雨 「冬至」新竹以北及東部溼答答

濃霧擾台南嘉義 吳德榮：今水氣增北東濕涼 周日「冬至」冷空氣南下

不滿子女「被迫」退伍...嘉縣沿海遍掛抗議白布條 空軍：無不公

相關新聞

民間捐贈嘉縣公共圖書館 授權81部國際級紀錄片公播權

台灣效率能源協會捐贈「國家地理」影音平台81部國際級紀錄片公播權給嘉義縣公共圖書館，今天舉行捐贈儀式，由縣長翁章梁代表受...

2025雲林溪圳糖香風車節19日登場 吃有機、持風車「追五分車」超好玩

國內最大的雲林縣馬光有機栽培園區積極培育有機農民進駐，栽種有機玉米、黑豆等作物，創造逾億元年產值。園區預定 12月19至...

回響／曾文水庫旁茄苳村光電場停工 村民抗爭成功迎曙光

經本報獨家揭露嘉義縣大埔鄉茄苳村擬新建光電場，地方居民北上抗爭引起關注，最終光電場告吹，另爆出中間人中飽私囊數百萬元，廠...

嘉市府普發6千追加預算送議會 發放設籍基準日引發熱議

嘉義市府為配合中央普發萬元現金，尊重議會決議，決定加碼發放每位市民6千元振興消費金，追加預算金額16億2100萬元，送交...

排隊也甘願！嘉市博覽會人氣展「嘉私選物」爆紅 集章咖啡選物掀熱潮

320+1嘉義市城市博覽會開展近一周，位於嘉義舊監獄宿舍群、宜居城市主題區熱門展區，「嘉私選物 CHIAYI GOODS...

文化走進山林茶香飄向國際 媒體踩線團看見嘉義縣文化觀光新實力

嘉義縣文化觀光局為向國際展現深厚文化能量與觀光魅力，昨天舉辦「嘉義文化X茶香1日小旅行」媒體踩線團，邀請台灣外國記者會協...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。