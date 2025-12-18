嘉縣茶染時尚走秀 穿戴阿里山茶不同面向

嘉義縣茶文化協進會今天在2025「2025高山茶都．嘉義」活動展演「茶染時尚走秀」，協進會素人模特兒穿戴阿里山茶的不同面向，國樂聲中呈現茶產業文化厚度。

相關活動由嘉義縣政府於13日到21日在中埔穀倉農創園區舉辦，走秀展示土色系茶染衣與工藝品。

協進會理事長王珍芷告訴中央社記者，茶染運用茶葉萃取出的茶湯為布料染色，色澤沉穩自然，顏色隨茶液、時間與溫度而變化，象徵茶文化溫潤與內斂。嘉義作為高山茶重鎮，茶染工藝成為展現茶文化創新表現形式。

王珍芷說，今年協進會擴大茶染運用到日常用品，如於走秀中呈現手扇及元宵提燈，未來還會結合刺繡、手繪創作更多元產品。此外，特別感謝94歲畫家陳兆熊參與走秀，成為活動亮點。

高山茶都活動吸引不少人品茗、喝咖啡與看表演，民主進步黨籍立法委員蔡易餘也在中埔鄉長李碧雲陪同下，到「高山茶都」嘉義農產銷售區為青農加油，幫忙推薦佛手瓜與冷壓苦茶油。