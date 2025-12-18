快訊

不滿種的菜全死憤而揮刀 林口男砍死老農竟還赴工地上班…新莊落網

助3殯葬業者搶生意…新北市消防局集體收賄洩密 14人起訴

終於有喜事！Energy書偉愛妻宣告懷「雙馬寶」：最甜蜜的聖誕禮物

聽新聞
0:00 / 0:00

回響／曾文水庫旁茄苳村光電場停工 村民抗爭成功迎曙光

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣大埔鄉茄苳村緊鄰曾文水庫，有光電業者擬在民宅旁新建光電場，經村民抗爭後光電業者決定停工。聯合報系資料照
嘉義縣大埔鄉茄苳村緊鄰曾文水庫，有光電業者擬在民宅旁新建光電場，經村民抗爭後光電業者決定停工。聯合報系資料照

經本報獨家揭露嘉義縣大埔鄉茄苳村擬新建光電場，地方居民北上抗爭引起關注，最終光電場告吹，另爆出中間人中飽私囊數百萬元，廠商誤以為村長及村民收錢卻惡意阻攔，最後對簿公堂才發現烏龍一場。縣府經發處證實，該場未與地方達成共識，業者已放棄施作。

大埔鄉茄苳村鄰近全台最大的曾文水庫，新建光電案場引起村民抗爭，當時施工爆發激烈衝突，村民以肉身阻擋怪手，有工人嗆聲「再不讓開就要輾死人」，村民控訴光電基樁緊鄰民宅，喊話業者立即停工，並到派出所提告恐嚇，業者也對村長及村民共3人提告妨礙名譽。

據了解，事後村民北上行政院抗議，光電業者與村長、村民調解，光電業者才驚覺被糊弄，施工前出資數百萬元盼與地方取得共識，中間人收錢後承諾沒問題，都已經安排妥當，但疑似被中飽私囊，村長及村民都不願接受回饋金，堅決反對在民宅中間設光電場。

經發處表示，茄苳村民宅中間的光電場未與地方居民達成共識，目前業者已將基樁移除，未申請施工展延，放棄在該處設置光電場。立委王育敏辦公室主任何博倫說，建議業者先改善既有光電案場，增加綠美化設施，與地方居民友好，才能再繼續談下一步合作。

曾文水庫 提告 大埔

延伸閱讀

碳費打2折行業別 環境部今預告

台南前議長郭信良遭依廢清法追加起訴 郭信良：從政至今坦蕩蕩

台南前議長郭信良再捲弊案起訴…光電場卡關 土地讓社宅包商濫倒廢土

池上國中擬設風雨球場屋頂光電...明開說明會 鄉長：尊重鄉親

相關新聞

回響／曾文水庫旁茄苳村光電場停工 村民抗爭成功迎曙光

經本報獨家揭露嘉義縣大埔鄉茄苳村擬新建光電場，地方居民北上抗爭引起關注，最終光電場告吹，另爆出中間人中飽私囊數百萬元，廠...

嘉市府普發6千追加預算送議會 發放設籍基準日引發熱議

嘉義市府為配合中央普發萬元現金，尊重議會決議，決定加碼發放每位市民6千元振興消費金，追加預算金額16億2100萬元，送交...

排隊也甘願！嘉市博覽會人氣展「嘉私選物」爆紅 集章咖啡選物掀熱潮

320+1嘉義市城市博覽會開展近一周，位於嘉義舊監獄宿舍群、宜居城市主題區熱門展區，「嘉私選物 CHIAYI GOODS...

文化走進山林茶香飄向國際 媒體踩線團看見嘉義縣文化觀光新實力

嘉義縣文化觀光局為向國際展現深厚文化能量與觀光魅力，昨天舉辦「嘉義文化X茶香1日小旅行」媒體踩線團，邀請台灣外國記者會協...

影／「寶島一村」首度回嘉市戶外登場 王偉忠一句「再見」全場淚崩

嘉義市320+1城市博覽會重磅節目昨晚登場，由知名電視節目製作人王偉忠編導、台灣戲劇經典作「寶島一村」，在嘉義大舞台進行...

台南警用無線電爆多處收訊死角 挨批「把基層當白老鼠」

台南市警局8月換發新的數位警用無線電系統，卻傳出嚴重收訊死角問題，日前有女警遭人持斧頭攻擊，兩度呼叫支援卻疑發不出訊號，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。