嘉市府普發6千追加預算送議會 發放設籍基準日引發熱議

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市府配合中央普發萬元現金，市務會議通過加碼發放每位市民6千元振興消費金，追加預算金額16億2100萬元，送交明天議會臨時會審議。圖／嘉市府提供
嘉義市府配合中央普發萬元現金，市務會議通過加碼發放每位市民6千元振興消費金，追加預算金額16億2100萬元，送交明天議會臨時會審議。圖／嘉市府提供

嘉義市府為配合中央普發萬元現金，尊重議會決議，決定加碼發放每位市民6千元振興消費金，追加預算金額16億2100萬元，送交明天議會臨時會審議，隨著行政作業啟動，市民引頸期盼「現金大紅包」成形，但發放資格「設籍基準日」該如何訂定，引起討論。

市府宣布加碼普發6千元現金後，短短不到1個月，嘉市設籍人口增加約900人，引發議員陳家平關注是否出現「為領現金遷戶籍」效應， 日前議會定期會指出，發放作業時程與資格條件未拍板，希望市府提前規畫設籍基準日，審慎掌握「人口紅利」。市府規畫普發現金在農曆年前，作為送給市民春節大紅包，不過關鍵設籍基準日，仍須待議會臨時會討論後才能定案，明天議會臨時會開幕，預計下周一實質審查，設籍基準日將成為討論重點。

有議員認為，設籍基準日不宜過度縮短，應比照過往做法，設下至少半年以上設籍門檻，避免民眾僅為6千元短期遷入、領完即走，影響市政財務與公平性；但也有議員主張，嘉市近年人口回流不易，應把握這波政策帶來吸引力，透過較彈性基準日設計，留住新遷入人口，為城市長期發展累積能量。

市府強調，已連續15年未舉債、連續7年公共債務零，財政體質穩健。此次除普發現金追加預算，也同步提出商圈、夜市活化、觀光自由行等配套方案送審，盼引導市民將現金留在嘉義消費，帶動地方經濟正向循環。

