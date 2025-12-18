快訊

賴總統挺卓揆 立院資深人士指不副署是低級錯誤

特教評鑑／沒給人力先給海量文書 資源不足恐加速離職潮

中印邊境共軍派機器哨兵站崗 印度大兵從訕笑到嚇壞

聽新聞
0:00 / 0:00

排隊也甘願！嘉市博覽會人氣展「嘉私選物」爆紅 集章咖啡選物掀熱潮

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
320+1 嘉義市城市博覽會，位於嘉義舊監獄宿舍群、宜居城市主題區熱門展區，「嘉私選物 CHIAYI GOODS」竄紅，社群討論度升溫。周末限定登場「嘉私咖啡」，吸引大批民眾排隊體驗。圖／平凡製作提供
320+1 嘉義市城市博覽會，位於嘉義舊監獄宿舍群、宜居城市主題區熱門展區，「嘉私選物 CHIAYI GOODS」竄紅，社群討論度升溫。周末限定登場「嘉私咖啡」，吸引大批民眾排隊體驗。圖／平凡製作提供

320+1嘉義市城市博覽會開展近一周，位於嘉義舊監獄宿舍群、宜居城市主題區熱門展區，「嘉私選物 CHIAYI GOODS」竄紅，社群討論度升溫。可層層疊印、拼湊城市插畫的四色套色印章明信片，以及周末限定登場「嘉私咖啡」，吸引大批民眾排隊體驗，成為博覽會最具人氣的話題展區之一。

「嘉私選物」由文化局攜手創意團隊平凡製作與大象設計共同策劃，精選超過45件與「宜居」相關「物」與「事」，在百年歷史舊監獄宿舍群，打造一座期間限定城市選物店。策展團隊以「從選物看見故事」為核心，引導民眾在物件與敘事間，理解嘉義如何在時間推移，形塑獨有宜居城市樣貌。

選物店設於實驗木場，策展內容將陽光與群山、音樂與信仰、車站與球場等嘉義專屬城市養分，轉化為一件件具象城市選物。民眾可循著自然、人文、城市三條策展路徑，認識由環境恩賜、人情匯聚，以及一代代城市推動者共同累積而成宜居風景，如何在歲月堆疊逐漸成形。

出身嘉義策展人、平凡製作創意總監黃銘彰表示，「嘉私」除象徵嘉義人私藏好物，也呼應台語「家私」（ke-si，意指工具或道具）諧音；英文「GOODS」不僅是物品之意，更代表屬於嘉義眾多「好東西」。希望從歷史與文化出發，挖掘城市特色，讓更多人看見嘉義獨樹一幟宜居魅力。

展區外「嘉私咖啡」成為亮點。策展團隊邀請在地人氣品牌木商珈琲、森咖啡與西瓜珈琲周末限定進駐，推出多款以嘉義自然、人文與城市意象為靈感的聯名品項，包括融合阿里山紅玉與桃城白桃香氣的「山霧茶咖啡」、呈現夕照色澤「一朵草莓雲 冷萃特調」，以及以嘉義林鐵蒸汽火車為靈感設計的「蒸汽21」造型雞蛋糕，吸引民眾搶嚐拍照。

「嘉私選物」也跳脫靜態展示，與在地指標劇團「阮劇團」合作推出共創體驗式展演「嘉義式＋1仔」。演員化身各種嘉義角色，周末限時出沒展區與民眾互動，以實驗性展演方式開啟對「宜居」的多元想像，深受年輕族群與親子家庭喜愛。設置集章點也掀起波參與熱潮。民眾集滿4枚印章後，可疊印出隱藏版城市插畫圖樣，展覽開展以來吸引逾千人參與，成為市博會最具互動感與話題性體驗之一。

320+1 嘉義市城市博覽會，位於嘉義舊監獄宿舍群、宜居城市主題區熱門展區，「嘉私選物 CHIAYI GOODS」竄紅，社群討論度升溫。周末限定登場「嘉私咖啡」，吸引大批民眾排隊體驗。圖／平凡製作提供
320+1 嘉義市城市博覽會，位於嘉義舊監獄宿舍群、宜居城市主題區熱門展區，「嘉私選物 CHIAYI GOODS」竄紅，社群討論度升溫。周末限定登場「嘉私咖啡」，吸引大批民眾排隊體驗。圖／平凡製作提供
320+1 嘉義市城市博覽會，位於嘉義舊監獄宿舍群、宜居城市主題區熱門展區，「嘉私選物 CHIAYI GOODS」竄紅，社群討論度升溫。周末限定登場「嘉私咖啡」，吸引大批民眾排隊體驗。圖／平凡製作提供
320+1 嘉義市城市博覽會，位於嘉義舊監獄宿舍群、宜居城市主題區熱門展區，「嘉私選物 CHIAYI GOODS」竄紅，社群討論度升溫。周末限定登場「嘉私咖啡」，吸引大批民眾排隊體驗。圖／平凡製作提供
320+1 嘉義市城市博覽會，位於嘉義舊監獄宿舍群、宜居城市主題區熱門展區，「嘉私選物 CHIAYI GOODS」竄紅，社群討論度升溫。周末限定登場「嘉私咖啡」，吸引大批民眾排隊體驗。圖／平凡製作提供
320+1 嘉義市城市博覽會，位於嘉義舊監獄宿舍群、宜居城市主題區熱門展區，「嘉私選物 CHIAYI GOODS」竄紅，社群討論度升溫。周末限定登場「嘉私咖啡」，吸引大批民眾排隊體驗。圖／平凡製作提供
320+1 嘉義市城市博覽會，位於嘉義舊監獄宿舍群、宜居城市主題區熱門展區，「嘉私選物 CHIAYI GOODS」竄紅，社群討論度升溫。周末限定登場「嘉私咖啡」，吸引大批民眾排隊體驗。圖／平凡製作提供
320+1 嘉義市城市博覽會，位於嘉義舊監獄宿舍群、宜居城市主題區熱門展區，「嘉私選物 CHIAYI GOODS」竄紅，社群討論度升溫。周末限定登場「嘉私咖啡」，吸引大批民眾排隊體驗。圖／平凡製作提供
320+1 嘉義市城市博覽會，位於嘉義舊監獄宿舍群、宜居城市主題區熱門展區，「嘉私選物 CHIAYI GOODS」竄紅，社群討論度升溫。周末限定登場「嘉私咖啡」，吸引大批民眾排隊體驗。圖／平凡製作提供
320+1 嘉義市城市博覽會，位於嘉義舊監獄宿舍群、宜居城市主題區熱門展區，「嘉私選物 CHIAYI GOODS」竄紅，社群討論度升溫。周末限定登場「嘉私咖啡」，吸引大批民眾排隊體驗。圖／平凡製作提供
320+1 嘉義市城市博覽會，位於嘉義舊監獄宿舍群、宜居城市主題區熱門展區，「嘉私選物 CHIAYI GOODS」竄紅，社群討論度升溫。周末限定登場「嘉私咖啡」，吸引大批民眾排隊體驗。圖／平凡製作提供
320+1 嘉義市城市博覽會，位於嘉義舊監獄宿舍群、宜居城市主題區熱門展區，「嘉私選物 CHIAYI GOODS」竄紅，社群討論度升溫。周末限定登場「嘉私咖啡」，吸引大批民眾排隊體驗。圖／平凡製作提供
320+1 嘉義市城市博覽會，位於嘉義舊監獄宿舍群、宜居城市主題區熱門展區，「嘉私選物 CHIAYI GOODS」竄紅，社群討論度升溫。周末限定登場「嘉私咖啡」，吸引大批民眾排隊體驗。圖／平凡製作提供
320+1 嘉義市城市博覽會，位於嘉義舊監獄宿舍群、宜居城市主題區熱門展區，「嘉私選物 CHIAYI GOODS」竄紅，社群討論度升溫。周末限定登場「嘉私咖啡」，吸引大批民眾排隊體驗。圖／平凡製作提供
320+1 嘉義市城市博覽會，位於嘉義舊監獄宿舍群、宜居城市主題區熱門展區，「嘉私選物 CHIAYI GOODS」竄紅，社群討論度升溫。周末限定登場「嘉私咖啡」，吸引大批民眾排隊體驗。圖／平凡製作提供
320+1 嘉義市城市博覽會，位於嘉義舊監獄宿舍群、宜居城市主題區熱門展區，「嘉私選物 CHIAYI GOODS」竄紅，社群討論度升溫。周末限定登場「嘉私咖啡」，吸引大批民眾排隊體驗。圖／平凡製作提供
320+1 嘉義市城市博覽會，位於嘉義舊監獄宿舍群、宜居城市主題區熱門展區，「嘉私選物 CHIAYI GOODS」竄紅，社群討論度升溫。周末限定登場「嘉私咖啡」，吸引大批民眾排隊體驗。圖／平凡製作提供
320+1 嘉義市城市博覽會，位於嘉義舊監獄宿舍群、宜居城市主題區熱門展區，「嘉私選物 CHIAYI GOODS」竄紅，社群討論度升溫。周末限定登場「嘉私咖啡」，吸引大批民眾排隊體驗。圖／平凡製作提供

嘉義 咖啡 團隊

延伸閱讀

文化走進山林茶香飄向國際 媒體踩線團看見嘉義縣文化觀光新實力

3波東北季風接力 賈新興：明全台有雨 「冬至」新竹以北及東部溼答答

影／「寶島一村」首度回嘉市戶外登場 王偉忠一句「再見」全場淚崩

320+1城市博覽會帶動綠色交通 嘉義市YouBike單日騎乘首破萬人

相關新聞

嘉市府普發6千追加預算送議會 發放設籍基準日引發熱議

嘉義市府為配合中央普發萬元現金，尊重議會決議，決定加碼發放每位市民6千元振興消費金，追加預算金額16億2100萬元，送交...

影／「寶島一村」首度回嘉市戶外登場 王偉忠一句「再見」全場淚崩

嘉義市320+1城市博覽會重磅節目昨晚登場，由知名電視節目製作人王偉忠編導、台灣戲劇經典作「寶島一村」，在嘉義大舞台進行...

排隊也甘願！嘉市博覽會人氣展「嘉私選物」爆紅 集章咖啡選物掀熱潮

320+1嘉義市城市博覽會開展近一周，位於嘉義舊監獄宿舍群、宜居城市主題區熱門展區，「嘉私選物 CHIAYI GOODS...

文化走進山林茶香飄向國際 媒體踩線團看見嘉義縣文化觀光新實力

嘉義縣文化觀光局為向國際展現深厚文化能量與觀光魅力，昨天舉辦「嘉義文化X茶香1日小旅行」媒體踩線團，邀請台灣外國記者會協...

台南警用無線電爆多處收訊死角 挨批「把基層當白老鼠」

台南市警局8月換發新的數位警用無線電系統，卻傳出嚴重收訊死角問題，日前有女警遭人持斧頭攻擊，兩度呼叫支援卻疑發不出訊號，...

台南市18名交通助理員預算保住了 並排等重大違停「開單」未有共識

台南市政府18名交通助理員的預算，今天在市議會聯席審查會中獲得多數議員支持，但過程中對其執法權限引發討論。由於部分議員對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。