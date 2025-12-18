排隊也甘願！嘉市博覽會人氣展「嘉私選物」爆紅 集章咖啡選物掀熱潮

320+1嘉義市城市博覽會開展近一周，位於嘉義舊監獄宿舍群、宜居城市主題區熱門展區，「嘉私選物 CHIAYI GOODS」竄紅，社群討論度升溫。可層層疊印、拼湊城市插畫的四色套色印章明信片，以及周末限定登場「嘉私咖啡」，吸引大批民眾排隊體驗，成為博覽會最具人氣的話題展區之一。

「嘉私選物」由文化局攜手創意團隊平凡製作與大象設計共同策劃，精選超過45件與「宜居」相關「物」與「事」，在百年歷史舊監獄宿舍群，打造一座期間限定城市選物店。策展團隊以「從選物看見故事」為核心，引導民眾在物件與敘事間，理解嘉義如何在時間推移，形塑獨有宜居城市樣貌。

選物店設於實驗木場，策展內容將陽光與群山、音樂與信仰、車站與球場等嘉義專屬城市養分，轉化為一件件具象城市選物。民眾可循著自然、人文、城市三條策展路徑，認識由環境恩賜、人情匯聚，以及一代代城市推動者共同累積而成宜居風景，如何在歲月堆疊逐漸成形。

出身嘉義策展人、平凡製作創意總監黃銘彰表示，「嘉私」除象徵嘉義人私藏好物，也呼應台語「家私」（ke-si，意指工具或道具）諧音；英文「GOODS」不僅是物品之意，更代表屬於嘉義眾多「好東西」。希望從歷史與文化出發，挖掘城市特色，讓更多人看見嘉義獨樹一幟宜居魅力。

展區外「嘉私咖啡」成為亮點。策展團隊邀請在地人氣品牌木商珈琲、森咖啡與西瓜珈琲周末限定進駐，推出多款以嘉義自然、人文與城市意象為靈感的聯名品項，包括融合阿里山紅玉與桃城白桃香氣的「山霧茶咖啡」、呈現夕照色澤「一朵草莓雲 冷萃特調」，以及以嘉義林鐵蒸汽火車為靈感設計的「蒸汽21」造型雞蛋糕，吸引民眾搶嚐拍照。