文化走進山林茶香飄向國際 媒體踩線團看見嘉義縣文化觀光新實力

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣文化觀光局為向國際展現深厚文化能量與觀光魅力，昨天舉辦「嘉義文化X茶香1日小旅行」媒體踩線團，邀請台灣外國記者會協會（FCCA）等外媒代表走入重要文化場域，實地走訪體驗，感受嘉義融合歷史、人文與山林風土的文化觀光實力。

踩線行程以文化基地為主軸，串聯高山茶體驗，依序走訪板陶窯交趾剪黏工藝園區、培桂堂、國家廣播文物館，並以高山茶都茶席體驗壓軸，完整呈現嘉

義從傳統工藝、文人世家、近代歷史到當代生活美學的多元樣貌。嘉義縣今年共有6處場域入選文化部「百大文化基地」，展現縣府長期深耕地方文化、推動歷史空間活化的具體成果。

踩線團首先走進板陶窯，近距離欣賞交趾陶與剪黏工藝的精湛技藝；接著在培桂堂認識文人世家對台灣醫學與文化發展的深遠影響；於國家廣播文物館回顧台灣近代廣播史，理解嘉義在歷史洪流中的關鍵角色。

文化觀光局長徐佩鈴表示，嘉義不只是農業與科技並進大縣，更是一座文化與生活緊密相連城市。此次透過外媒視角，期盼讓世界看見嘉義文化如何在日常中被保存、轉譯並持續發展，進一步推向國際舞台。文化觀光的核心價值在於讓歷史走進生活，讓文化成為旅途中可親近、可體驗的存在。

徐佩鈴茶席中向外媒介紹嘉義高山茶文化。她指出，阿里山高山茶生長於終年雲霧繚繞的山林，結合自然條件與茶職人匠心，造就甘醇細膩、層次豐富的茶湯風味。今年高山茶都以「一杯茶，走進一座山」為主題，透過策展與體驗，引領旅人從茶中感受嘉義山林的文化溫度。

徐佩鈴表示，縣府將持續結合百大文化基地、在地產業與大型指標活動，深化跨域整合。她也預告，明年3月3日至15日台灣燈會嘉義盛大登場，屆時將以燈會為舞台，全面展現嘉義文化觀光的整體實力，再度邀請國際媒體齊聚嘉義。

