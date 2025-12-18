影／「寶島一村」首度回嘉市戶外登場 王偉忠一句「再見」全場淚崩

嘉義市320+1城市博覽會重磅節目昨晚登場，由知名電視節目製作人王偉忠編導、台灣戲劇經典作「寶島一村」，在嘉義大舞台進行今年唯一一場戶外演出。這齣巡演17年、橫跨兩岸美國、累積超過300場舞台劇，將現場化身為王偉忠成長的嘉市建國二村，帶領觀眾穿越時空，回到眷村的集體記憶。

長達3個多小時的演出，節奏緊湊、情感層層堆疊，台上笑中有淚、淚中有笑，台下觀眾也隨劇情起伏，一會兒開懷大笑，一會兒拭淚無聲。嘉義市長黃敏惠、副市長林瑞彥及貴賓全程觀賞，演出結束時起立鼓掌，掌聲經久不歇，為這場難得的文化盛宴喝采。

最令人動容時刻，落在謝幕時王偉忠真情告白。他站在舞台，語氣低沉卻堅定，彷彿不只是創作者，更是為時代說書的人。他感性地提到，第一代眷村人凋零，而這一代人肩負著把故事說下去的責任，「我們多麼希望，這些故事能世世代代被記得。」話語一出，全場靜默，情緒在黑暗中緩緩蔓延。「寶島一村」說的不是英雄，而是大時代裡的小人物，是他們的愛、掙扎與告別。當他停頓片刻，露出既釋然又感傷微笑，輕聲說出「寶島一村，再見！」不少觀眾紅了眼眶。