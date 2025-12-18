聽新聞
0:00 / 0:00

台南警用無線電爆多處收訊死角 挨批「把基層當白老鼠」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市警局已向警政署爭取加設中繼站及相關設備。記者吳淑玲／攝影
台南市警局已向警政署爭取加設中繼站及相關設備。記者吳淑玲／攝影

台南市警局8月換發新的數位警用無線電系統，卻傳出嚴重收訊死角問題，日前有女警遭人持斧頭攻擊，兩度呼叫支援卻疑發不出訊號，議員昨批「將基層員警當白老鼠」；市警局說，全市400多處訊號不良，已向警政署爭取增設中繼台。

警政署推動的數位無線電標案，台南屬第3期導入，較早使用的縣市員警也有反映通訊問題。南市警局後勤科代理科長郭乃榮說，現階段南市僅9座固定中繼站、2座臨時中繼站，及在海安派出所地下停車場設1座雙向擴大器（BDA），市警局建議警政署中繼站應「1個分局設1座」、至少要增至16座，初步獲同意再設5處，並配置50部雙向擴大器。

市議會昨審查警察局明年度總預算，議員蔡宗豪指出，台南員警使用新設備的狀況與期待落差甚大，月初1名女警遭斧頭攻擊時，第一時間用無線電求援，內容無法被清楚接收，地點還在市區，須正視基層員警真實使用經驗；有員警反映，數位無線電在室內常收不到訊號，有些路段也無法涵蓋，處理家暴、糾紛或搜索勤務時常須進入室內空間，當事人若失控反抗，一旦無法即時通聯，將威脅第一線值勤安全。

郭乃榮表示，數位無線電致命缺點是室內穿透力差，改善方向一是提高中繼台設置密度，二是增設雙向放大器作為輔助，功能類似民間電信業者在收訊死角使用的強波器。至於女警被攻擊案，郭乃榮說，人緊張時語速會加快，接收端恐難辨識，女警重複呼叫兩次後，派出所固定台才成功接收。

台南 數位 電信業 總預算 蔡宗豪 警察

延伸閱讀

影／女警被砍求救竟失靈？台南換發警政署數位無線電爆死角多

青山王祭女警專注執勤身影意外爆紅 12秒影片吸萬人按讚

屏東警又傳性騷案 已婚男警「太關心」女警...性平調查不成立

台南女警執勤遭男持斧頭攻擊濺血 黃偉哲今親赴派出所慰問

相關新聞

台南警用無線電爆多處收訊死角 挨批「把基層當白老鼠」

台南市警局8月換發新的數位警用無線電系統，卻傳出嚴重收訊死角問題，日前有女警遭人持斧頭攻擊，兩度呼叫支援卻疑發不出訊號，...

台南市18名交通助理員預算保住了 並排等重大違停「開單」未有共識

台南市政府18名交通助理員的預算，今天在市議會聯席審查會中獲得多數議員支持，但過程中對其執法權限引發討論。由於部分議員對...

轉角遇到柴氣滿滿！ 6米巨柴現身台南七股鹽山迎接新年

「柴柴大軍」萌力全開今進駐台南七股鹽山！台鹽公司年度吉祥物今年以柴犬為主角，打造高達6公尺的巨型柴犬裝置「鹹DOG DO...

影／紙風車來了！客家親子劇「燈怪」26日台南安平連演3天

客家委員會攜手紙風車劇團打造的2025客家親子劇「燈怪」，將於26日至28日連續3天晚間7點，在台南市安平區安億路路外停...

320+1城市博覽會帶動綠色交通 嘉義市YouBike單日騎乘首破萬人

配合「320+1 嘉義市城市博覽會」嘉義市公共自行車使用量大幅攀升，YouBike 單日騎乘人次達1萬563首度突破萬人...

6米巨柴成為七股鹽山最萌地標！毛小孩列車啟程招「柴」

「柴柴大軍」萌力全開，全面攻佔七股鹽山！為迎接2026年，臺鹽年度壓軸企劃17日亮相，不只鹽山出現高達6米的巨型柴犬裝置...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。