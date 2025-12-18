台南警用無線電爆多處收訊死角 挨批「把基層當白老鼠」

台南市警局8月換發新的數位警用無線電系統，卻傳出嚴重收訊死角問題，日前有女警遭人持斧頭攻擊，兩度呼叫支援卻疑發不出訊號，議員昨批「將基層員警當白老鼠」；市警局說，全市400多處訊號不良，已向警政署爭取增設中繼台。

警政署推動的數位無線電標案，台南屬第3期導入，較早使用的縣市員警也有反映通訊問題。南市警局後勤科代理科長郭乃榮說，現階段南市僅9座固定中繼站、2座臨時中繼站，及在海安派出所地下停車場設1座雙向擴大器（BDA），市警局建議警政署中繼站應「1個分局設1座」、至少要增至16座，初步獲同意再設5處，並配置50部雙向擴大器。

市議會昨審查警察局明年度總預算，議員蔡宗豪指出，台南員警使用新設備的狀況與期待落差甚大，月初1名女警遭斧頭攻擊時，第一時間用無線電求援，內容無法被清楚接收，地點還在市區，須正視基層員警真實使用經驗；有員警反映，數位無線電在室內常收不到訊號，有些路段也無法涵蓋，處理家暴、糾紛或搜索勤務時常須進入室內空間，當事人若失控反抗，一旦無法即時通聯，將威脅第一線值勤安全。

郭乃榮表示，數位無線電致命缺點是室內穿透力差，改善方向一是提高中繼台設置密度，二是增設雙向放大器作為輔助，功能類似民間電信業者在收訊死角使用的強波器。至於女警被攻擊案，郭乃榮說，人緊張時語速會加快，接收端恐難辨識，女警重複呼叫兩次後，派出所固定台才成功接收。