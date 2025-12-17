台南市18名交通助理員預算保住了 並排等重大違停「開單」未有共識

台南市政府18名交通助理員的預算，今天在市議會聯席審查會中獲得多數議員支持，但過程中對其執法權限引發討論。由於部分議員對紅單數量不滿，市長黃偉哲先前宣布暫停開單，以協助交通維護為主，今天引發議員熱烈討論，最終預算以不附加條件方式通過。

市議員林依婷是提議增設交通助理員的提案人之一，今天力守交通助理員預算，也獲得不分黨派議員的支持，但在執法範圍意見分歧，林依婷指出，台南市警力不足，交通助理員在協助維護市區交通秩序上仍有必要，並建議針對並排停車、停在人行道及停在路口十公尺紅線內等三大重大違規，賦予交通助理員開單權限。

她提到，上周在中華西路發生一起因違停造成機車後座乘客摔下被後車輾過搶救到昨天去世，收到家屬的簡訊，當下直接哭了，79歲的婦人搶救到昨天過世了，真的還要繼續容忍這種重大違規，出人命的重大違規啦。大家可以無視這種違規嗎？

林依婷一度提出要求附加條件，針對並排停車、路口十公尺紅線、停在人行道上停在人行道上，這3個重大違規，必須賊予交通助理員開單的權力。

市警局交大隊長黃宗仁回應，18名助理員分布於市區六個分局，經考試、受訓及實習，交通助理員針對違規停車的取締權限在法規上已有規範，與台北、新北、桃園和台中等執行方式一致。

多名議員表達支持18名交通助理員預算，但能否開單意見不一；議員林燕祝說，並排停車等嚴重違停，是導致交通意外的主因，令人深惡痛絕，她支持交通助理員協助維持交通，但也提議是否轉由交通局管理，發揮更好的功能。

議員林美燕也說，交通助理員設立的初衷是協助警力維持交通秩序，而非以處罰為首要目的，應兼顧教育民眾守法的功能。她指出，助理員可協助警力不足的情況下，改善違停熱點及交通秩序，但不應淪為開單的「提款機」。

林依婷表示，市長已要求暫緩開單，請警察局根據議員意見，檢討暫緩開單後的重新執法規範，並加強助理員訓練與管理，支持以不附帶條件方式通口過預算。

議員盧崑福此時提出交通助理員是希望改善交通、減少違規，但兩個月內開出八千多張罰單，引發民怨，交通狀況未見改善。強調不反對預算，但要求如林依婷提議附帶可針對三項重大違停開單，並要求清點人數，主席喊出休息，經清點現場有32位議員超過半數，會議繼續進行。