台南非洲豬瘟攤商補助受理486件 市府籲把握期限

經濟部商業發展署於11月7日公布非洲豬瘟禁宰期間傳統市場豬肉攤商營業損失補助方案，台南市政府通知相關單位造冊，至今受理共486件，並提醒未申請者把握31日截止收件期限。

為減緩非洲豬瘟疫情禁宰禁運對傳統市場豬肉攤營運造成的衝擊，協助攤商度過難關，穩定生計，經濟部針對各地方政府列管有案之公民有零售市場、攤販集中場專營販售生鮮豬肉之攤商，於禁宰期間（114年10月22日12時至114年11月6日12時，共15日）無法營業，每攤補助新台幣3萬元。

台南市政府經濟發展局長張婷媛告訴中央社記者，市府通知全市117處公、民有市場自治會及管理委員會，同步協助彙整市場豬肉攤商名冊及相關資料，非傳統市場攤商則由台南市直轄市家畜肉類商業同業公會及台南市家畜肉類商業同業公會協助受理、檢核並造冊，再由市府彙整送經濟部審定。

張婷媛指出，截至今日已受理公有市場攤商269件、民有市場攤商170件、非傳統市場攤商47件，合計486件，經發局已簡化行政流程，以提升補助申請與核發效率，提醒攤商務必把握申請期限，收件截止日為114年12月31日，逾期無法受理。

台南市市場處代理處長林士群表示，禁宰期間不僅影響豬肉供應鏈，也造成攤商現金流壓力，為避免因文件缺漏而影響補助資格，市場處已加強各市場補助宣導，並安排專人協助攤商備妥申請資料。