快訊

朱孝天被F4除名！「流星花園」推手柴智屏直言：荒謬又不尊重

政院說話了！稱若法案違反3原則 卓揆將考慮「不副署」守護憲法

全台「接招」迎雨！未來1周3波東北季風來襲 明降溫3地防大雨

台南非洲豬瘟攤商補助受理486件 市府籲把握期限

中央社／ 台南17日電

經濟部商業發展署於11月7日公布非洲豬瘟禁宰期間傳統市場豬肉攤商營業損失補助方案，台南市政府通知相關單位造冊，至今受理共486件，並提醒未申請者把握31日截止收件期限。

為減緩非洲豬瘟疫情禁宰禁運對傳統市場豬肉攤營運造成的衝擊，協助攤商度過難關，穩定生計，經濟部針對各地方政府列管有案之公民有零售市場、攤販集中場專營販售生鮮豬肉之攤商，於禁宰期間（114年10月22日12時至114年11月6日12時，共15日）無法營業，每攤補助新台幣3萬元。

台南市政府經濟發展局長張婷媛告訴中央社記者，市府通知全市117處公、民有市場自治會及管理委員會，同步協助彙整市場豬肉攤商名冊及相關資料，非傳統市場攤商則由台南市直轄市家畜肉類商業同業公會及台南市家畜肉類商業同業公會協助受理、檢核並造冊，再由市府彙整送經濟部審定。

張婷媛指出，截至今日已受理公有市場攤商269件、民有市場攤商170件、非傳統市場攤商47件，合計486件，經發局已簡化行政流程，以提升補助申請與核發效率，提醒攤商務必把握申請期限，收件截止日為114年12月31日，逾期無法受理。

台南市市場處代理處長林士群表示，禁宰期間不僅影響豬肉供應鏈，也造成攤商現金流壓力，為避免因文件缺漏而影響補助資格，市場處已加強各市場補助宣導，並安排專人協助攤商備妥申請資料。

豬肉 攤商 台南

延伸閱讀

中國對歐盟放行稀土 對豬肉課19.8%反傾銷稅

影／走過非洲豬瘟疫情…台中太平清潔隊新建廳舍落成 盧秀燕親往感謝

陸課歐盟豬肉反傾銷稅

陸商務部宣布：明日起對歐盟豬肉課徵最高19.8%反傾銷稅

相關新聞

台南市18名交通助理員預算保住了 並排等重大違停「開單」未有共識

台南市政府18名交通助理員的預算，今天在市議會聯席審查會中獲得多數議員支持，但過程中對其執法權限引發討論。由於部分議員對...

轉角遇到柴氣滿滿！ 6米巨柴現身台南七股鹽山迎接新年

「柴柴大軍」萌力全開今進駐台南七股鹽山！台鹽公司年度吉祥物今年以柴犬為主角，打造高達6公尺的巨型柴犬裝置「鹹DOG DO...

影／紙風車來了！客家親子劇「燈怪」26日台南安平連演3天

客家委員會攜手紙風車劇團打造的2025客家親子劇「燈怪」，將於26日至28日連續3天晚間7點，在台南市安平區安億路路外停...

320+1城市博覽會帶動綠色交通 嘉義市YouBike單日騎乘首破萬人

配合「320+1 嘉義市城市博覽會」嘉義市公共自行車使用量大幅攀升，YouBike 單日騎乘人次達1萬563首度突破萬人...

6米巨柴成為七股鹽山最萌地標！毛小孩列車啟程招「柴」

「柴柴大軍」萌力全開，全面攻佔七股鹽山！為迎接2026年，臺鹽年度壓軸企劃17日亮相，不只鹽山出現高達6米的巨型柴犬裝置...

偷抽甘蔗的守護神！台南玉井噍吧哖文化園區公仔「糖甘」吸睛亮相

台南玉井噍吧哖文化園區淺山故事館近期出現一隻「龐然大物」，引起不少民眾關注，原來是園區為迎接10周年展覽開幕，全新製作新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。