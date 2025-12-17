聽新聞
0:00 / 0:00
轉角遇到柴氣滿滿！ 6米巨柴現身台南七股鹽山迎接新年
「柴柴大軍」萌力全開今進駐台南七股鹽山！台鹽公司年度吉祥物今年以柴犬為主角，打造高達6公尺的巨型柴犬裝置「鹹DOG DOG」，搭配4隻大型柴犬氣球，營造「轉角遇到柴」的驚喜氛圍外，全新「寵物列車」也同步啟航，為鹽山注入滿滿新春氣息。
台鹽公司董事長丁彥哲表示，柴犬象徵忠誠與陪伴，與七股鹽山多年來守護在地記憶的精神相呼應，「鹹DOG DOG」以鹽工造型亮相，戴斗笠、抱鹽包，化身鹽山守護員，傳遞祝福與好運，邀請遊客在宛如雪山的鹽山上感受療癒力量。
消防局特搜大隊搜救犬隊「Stitch」與「Taco」今也相挺助陣，展現守護城市的專業形象，並與巨型柴犬同框；七股鹽山向來是寵物友善景區，今年服務再升級，除新增免費撿便袋外，遊園小火車也換上柴犬主題新裝，成為寵物列車，讓毛孩陪著主人遊園。
另外，雲嘉南濱海國家風景區管理處為振興丹娜絲災後觀光，20日晚上6點半在七股鹽山將舉辦「鹽續幸福系列活動」，邀請金曲歌后李竺芯、江惠儀、TRASH等卡司演出，還有耶誕市集和煙火秀等，邀請民眾屆時一起走進七股鹽山，體驗專屬冬季的萌系盛典。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言