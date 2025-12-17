轉角遇到柴氣滿滿！ 6米巨柴現身台南七股鹽山迎接新年

「柴柴大軍」萌力全開今進駐台南七股鹽山！台鹽公司年度吉祥物今年以柴犬為主角，打造高達6公尺的巨型柴犬裝置「鹹DOG DOG」，搭配4隻大型柴犬氣球，營造「轉角遇到柴」的驚喜氛圍外，全新「寵物列車」也同步啟航，為鹽山注入滿滿新春氣息。

台鹽公司董事長丁彥哲表示，柴犬象徵忠誠與陪伴，與七股鹽山多年來守護在地記憶的精神相呼應，「鹹DOG DOG」以鹽工造型亮相，戴斗笠、抱鹽包，化身鹽山守護員，傳遞祝福與好運，邀請遊客在宛如雪山的鹽山上感受療癒力量。

消防局特搜大隊搜救犬隊「Stitch」與「Taco」今也相挺助陣，展現守護城市的專業形象，並與巨型柴犬同框；七股鹽山向來是寵物友善景區，今年服務再升級，除新增免費撿便袋外，遊園小火車也換上柴犬主題新裝，成為寵物列車，讓毛孩陪著主人遊園。