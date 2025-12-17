快訊

聯電公告重訊 大砸7億元參與欣興增資「每股116元、持股約13%」

認愛未滿1年結婚！許允樂被傳有孕雙喜臨門 李玉璽親口回應

聽新聞
0:00 / 0:00

轉角遇到柴氣滿滿！ 6米巨柴現身台南七股鹽山迎接新年

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台鹽公司年度吉祥物今年以柴犬為主角，打造高達6公尺的巨型柴犬裝置「鹹DOG DOG」，搭配4隻大型柴犬氣球，營造「轉角遇到柴」的驚喜氛圍。圖／台鹽公司提供
台鹽公司年度吉祥物今年以柴犬為主角，打造高達6公尺的巨型柴犬裝置「鹹DOG DOG」，搭配4隻大型柴犬氣球，營造「轉角遇到柴」的驚喜氛圍。圖／台鹽公司提供

「柴柴大軍」萌力全開今進駐台南七股鹽山！台鹽公司年度吉祥物今年以柴犬為主角，打造高達6公尺的巨型柴犬裝置「鹹DOG DOG」，搭配4隻大型柴犬氣球，營造「轉角遇到柴」的驚喜氛圍外，全新「寵物列車」也同步啟航，為鹽山注入滿滿新春氣息。

台鹽公司董事長丁彥哲表示，柴犬象徵忠誠與陪伴，與七股鹽山多年來守護在地記憶的精神相呼應，「鹹DOG DOG」以鹽工造型亮相，戴斗笠、抱鹽包，化身鹽山守護員，傳遞祝福與好運，邀請遊客在宛如雪山的鹽山上感受療癒力量。

消防局特搜大隊搜救犬隊「Stitch」與「Taco」今也相挺助陣，展現守護城市的專業形象，並與巨型柴犬同框；七股鹽山向來是寵物友善景區，今年服務再升級，除新增免費撿便袋外，遊園小火車也換上柴犬主題新裝，成為寵物列車，讓毛孩陪著主人遊園。

另外，雲嘉南濱海國家風景區管理處為振興丹娜絲災後觀光，20日晚上6點半在七股鹽山將舉辦「鹽續幸福系列活動」，邀請金曲歌后李竺芯、江惠儀、TRASH等卡司演出，還有耶誕市集和煙火秀等，邀請民眾屆時一起走進七股鹽山，體驗專屬冬季的萌系盛典。

台鹽公司年度吉祥物今年以柴犬為主角，除打造高達6公尺的巨型柴犬裝置「鹹DOG DOG」外，全新「寵物列車」也同步啟航。圖／台鹽公司提供
台鹽公司年度吉祥物今年以柴犬為主角，除打造高達6公尺的巨型柴犬裝置「鹹DOG DOG」外，全新「寵物列車」也同步啟航。圖／台鹽公司提供

柴犬 寵物

延伸閱讀

6米巨柴成為七股鹽山最萌地標！毛小孩列車啟程招「柴」

隱身森林與海洋間的玻璃屋！日本沖繩今歸仁村「絕景咖啡廳」：CASA SOL，漂流木打造巢箱、玩得到巨型盪鞦韆

宜蘭映像節「光與影」展出120公尺流動的纖維光影 超震撼巨型藝術

巨型卡通氣球進軍高雄！「OPEN! 大氣球遊行 」12／13 盛大亮相，李雅英也會去

相關新聞

雲林元旦升旗典禮首度移師北港 縣府特製這禮物送民眾

迎接新年曙光，雲林縣政府明年將元旦升旗典禮移師至北港鎮北辰國小舉行，當天升旗典禮結束後，將踩街健行至北港朝天宮，縣府為鼓...

台南「充電站」再增9處15席 六甲這處充電次數衝第一

台南市政府持續擴充電動車充電量能，第四批充電站已建置完成，分布於8個行政區、9處場域，合計設置15席充電格位，包括4席快...

轉角遇到柴氣滿滿！ 6米巨柴現身台南七股鹽山迎接新年

「柴柴大軍」萌力全開今進駐台南七股鹽山！台鹽公司年度吉祥物今年以柴犬為主角，打造高達6公尺的巨型柴犬裝置「鹹DOG DO...

影／紙風車來了！客家親子劇「燈怪」26日台南安平連演3天

客家委員會攜手紙風車劇團打造的2025客家親子劇「燈怪」，將於26日至28日連續3天晚間7點，在台南市安平區安億路路外停...

320+1城市博覽會帶動綠色交通 嘉義市YouBike單日騎乘首破萬人

配合「320+1 嘉義市城市博覽會」嘉義市公共自行車使用量大幅攀升，YouBike 單日騎乘人次達1萬563首度突破萬人...

6米巨柴成為七股鹽山最萌地標！毛小孩列車啟程招「柴」

「柴柴大軍」萌力全開，全面攻佔七股鹽山！為迎接2026年，臺鹽年度壓軸企劃17日亮相，不只鹽山出現高達6米的巨型柴犬裝置...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。