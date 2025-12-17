台日陶藝交流展台南登場 46組作品跨文化對話

「2025陶藝台日交流展in台南─台南市．京都市交流推進協定締結4週年紀念展」，今天於總爺藝文中心紅磚工藝館開幕，展出台日藝術家共46組作品，形成跨文化視覺對話。

台南市長黃偉哲、京都市產業觀光局長草木大、台南市台日文化友好交流基金會董事長李退之等人今天出席開幕典禮，共同見證台南與京都陶藝文化交流重要里程碑。

黃偉哲致詞表示，今年適逢台南市與京都市交流推進協定締結4週年，京都為日本文化重鎮，長年孕育深厚而精緻工藝傳統；台南則是台灣重要歷史文化城市，兩市透過陶藝交流深化文化互動，期盼更多市民可以近距離感受陶藝之美。

黃偉哲說，未來將持續深化雙城在文化、教育等多面向交流合作，進一步拉近城市距離、厚植市民情誼，並希望台南學子們走進展場，透過藝術體驗認識台日文化內涵，奠定更寬廣國際文化視野。

台南市文化局提供資料指出，此次展覽由台南市台日文化友好交流基金會與京都陶磁器協同組合連合會共同主辦、台南市文化局、京都府及京都市協力舉辦，京都11名陶藝師帶來25件京燒作品，並邀請21名台南藝術家展出21組作品，形式從傳統器皿到當代造形皆有。

文化局指出，京都與台南作品在空間中並置，形成跨文化視覺對話，讓觀眾得以比較技法、審美與工藝語言異同，深化欣賞經驗，展期自今天起至民國115年1月11日止。