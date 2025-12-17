土庫公設民營托嬰中心營運 報名秒殺額滿還有50多名幼兒排隊在等
雲林縣去年起推動「2年6億催生雲林萬寶龍計畫」，加碼生育補助，有效推升生育率，截至上周已迎來1.1萬名新生兒，雲林縣府為補足托育需求，規畫布建19處公設民營托嬰中心，第8處「土庫公設民營托嬰中心」日前試營運，40收托名額秒殺額滿，今托嬰中心揭牌，縣長張麗善表示，將持續擴充托育量能，鼓勵家長放心生養。
「土庫公設民營托嬰中心」今天揭牌，由「社團法人嘉義市希望種子兒童暨青少年成長協會」經營管理，在土庫鎮第2零售市場舊址提供托育服務，鎮長陳特凱表示，感謝縣長有系統規畫托育服務，不僅滿足家長托育需求，也讓閒置的舊市場得以活化，托嬰中心先前已試營運，40個收托名額秒殺額滿，目前仍有50多人在排隊，公所已在尋覓新地點，盼獲縣府支持增設。
張麗善表示，加碼生育補助成功刺激雲林生育率，近二年已誕生1.1萬多名新生兒，縣府已設置8家公設民營托嬰中心，可收222名幼兒，未來持續增設11家公設民營托嬰中心，另縣內準公共托嬰中心有13家，未來民間將新增3間私托，公私協力滿足家長托育需求。
「要生3胎，才能有效促進人口成長」，張麗善表示，她鼓勵家長生育第3胎，盼透過托嬰中心、幼兒園幼幼班的增設，讓家長放心生、放心養。
縣府社會處長林文志指出，公設民營托嬰中心每名幼兒每月僅需收費9000元，扣除托育補助第1胎補助7000元、第2胎8000元、第3胎以上9000元，等於每名幼兒家長最多每月僅負擔2000元即可就托，縣府將持續優化公共托育，成為家長最強後盾。
