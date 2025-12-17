遊蕩犬貓威脅野生動物 阿里山車站展覽看保育挑戰

快訊

中央社／ 嘉義縣17日電

林保署嘉義分署與林鐵及文資處即日起至明年3月1日於阿里山車站一樓大廳舉辦「適得其所以動保挺野保巡迴展」活動，以掛軸、影片揭露遊蕩犬貓對野生動物生存的威脅。

農業部林業及自然保育署嘉義分署今天發布新聞稿表示，「適得其所」展覽以掛軸呈現犬貓馴化歷史與流浪現況，搭配主題影片，揭露野生動物面臨遊蕩犬貓時的生存壓力，現場亦設置互動牆，加深民眾對原生種與外來種的認識。

嘉義分署說，目前全台仍有超過16萬隻犬隻長期遊蕩於野外環境成為生態破口，近年來許多研究指出，野外鳥類、哺乳類、甚至爬蟲類，都會受到遊蕩犬貓撲殺或干擾而無法繁衍生存，期盼透過展覽讓民眾從「喜歡動物」走向「理解責任」，讓每個生命都能適得其所。

「適得其所」展覽於今天上午舉行開幕儀式，邀請「挺挺網絡社會企業」創立人劉偉蘋進行活動展區導覽；劉偉蘋表示，阿里山車站是目前適得其所展覽全國巡迴設展海拔最高之處，更是國際級知名景點，希望這次展覽能讓更多人看見台灣在動物保護與野生動物保育上的努力。

嘉義分署說，此次展覽免費開放參觀，歡迎遊客在欣賞阿里山國家森林遊樂區風景之餘，也可駐足停留展區觀賞瞭解，用多一分理解來支持台灣生態保育。

