快訊

酒吧店員勸找代駕他不聽…擁千萬房產撞死女清潔員卻哭窮 律師這樣說

檯面下動作不斷！傳陸放話多國大使選邊站 要求痛批高市「台灣有事」說

許允樂甜嫁李玉璽！前夫張兆志公開吐13字心聲 網讚：情商非常高

影／紙風車來了！客家親子劇「燈怪」26日台南安平連演3天

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
紙風車劇團客家親子劇「燈怪」，26日至28日連續3天晚間7點，在台南市安平區安億路路外停車場演出。記者吳淑玲／攝影
紙風車劇團客家親子劇「燈怪」，26日至28日連續3天晚間7點，在台南市安平區安億路路外停車場演出。記者吳淑玲／攝影

客家委員會攜手紙風車劇團打造的2025客家親子劇「燈怪」，將於26日至28日連續3天晚間7點，在台南市安平區安億路路外停車場演出。市長黃偉哲邀請市民攜家帶眷到安平觀劇，一同體驗融合奇幻、溫暖與文化共融的親子劇場。

黃偉哲表示，台南是多族群共同生活的城市，「燈怪」以族群共融、環境保護、成長與陪伴為主軸，內容溫馨感人，適合親子共同欣賞。感謝中央客家委員會連續兩年選擇台南作為年度巡演據點，讓孩子們不用遠行，就能在安平欣賞國家級劇團演出。

台南市客家事務委員會主委陳新裕指出，「燈怪」客語使用比例創下歷年新高，透過字幕與情境設計，即使不熟悉客語的孩子也能輕鬆融入，達到「看戲學語言」的效果。演出現場也準備3000支螢光棒，邀請觀眾化身海底星光，與舞台演出互動，營造宛如大型晚會般的「燈怪宇宙」。

除劇場演出外，活動期間每日下午4時起，現場同步推出「客家×原住民×在地×小農市集」，集結台南在地小吃、青農農產，以及客家與原住民特色美食，讓民眾從下午一路逛到夜晚，看戲、逛市集一次滿足。

市府指出，近年持續將客語教育結合節慶與文化活動，深入校園與社區，讓客家文化自然融入生活。《燈怪》延續這項理念，以生動戲劇打破語言隔閡，讓孩子在歡樂中接觸客語。市府也邀請民眾把握12月26日至28日演出時程，順遊安平、參與市集，並串聯「台南好YOUNG」跨年系列活動，感受歲末台南的文化活力。

紙風車劇團客家親子劇「燈怪」，26日至28日連續3天晚間7點，在台南市安平區安億路路外停車場演出。記者吳淑玲／攝影
紙風車劇團客家親子劇「燈怪」，26日至28日連續3天晚間7點，在台南市安平區安億路路外停車場演出。記者吳淑玲／攝影
紙風車劇團客家親子劇「燈怪」，26日至28日連續3天晚間7點，在台南市安平區安億路路外停車場演出。記者吳淑玲／攝影
紙風車劇團客家親子劇「燈怪」，26日至28日連續3天晚間7點，在台南市安平區安億路路外停車場演出。記者吳淑玲／攝影
紙風車劇團客家親子劇「燈怪」，26日至28日連續3天晚間7點，在台南市安平區安億路路外停車場演出。記者吳淑玲／攝影
紙風車劇團客家親子劇「燈怪」，26日至28日連續3天晚間7點，在台南市安平區安億路路外停車場演出。記者吳淑玲／攝影
紙風車劇團客家親子劇「燈怪」，26日至28日連續3天晚間7點，在台南市安平區安億路路外停車場演出。記者吳淑玲／攝影
紙風車劇團客家親子劇「燈怪」，26日至28日連續3天晚間7點，在台南市安平區安億路路外停車場演出。記者吳淑玲／攝影

客家文化 台南 客語

延伸閱讀

台南京都締盟4周年日議員率團交流 「京燒」首來台南展出

台南新營民宅煮食氣爆波及10多戶 黃偉哲提醒瓦斯使用安全事項

六都任期最長台南消防局長李明峯退休 楊宗林接任宣誓就職

台南賓士男酒駕撞死23歲女清潔員 黃偉哲：加強取締酒駕零容忍

相關新聞

雲林元旦升旗典禮首度移師北港 縣府特製這禮物送民眾

迎接新年曙光，雲林縣政府明年將元旦升旗典禮移師至北港鎮北辰國小舉行，當天升旗典禮結束後，將踩街健行至北港朝天宮，縣府為鼓...

台南「充電站」再增9處15席 六甲這處充電次數衝第一

台南市政府持續擴充電動車充電量能，第四批充電站已建置完成，分布於8個行政區、9處場域，合計設置15席充電格位，包括4席快...

轉角遇到柴氣滿滿！ 6米巨柴現身台南七股鹽山迎接新年

「柴柴大軍」萌力全開今進駐台南七股鹽山！台鹽公司年度吉祥物今年以柴犬為主角，打造高達6公尺的巨型柴犬裝置「鹹DOG DO...

影／紙風車來了！客家親子劇「燈怪」26日台南安平連演3天

客家委員會攜手紙風車劇團打造的2025客家親子劇「燈怪」，將於26日至28日連續3天晚間7點，在台南市安平區安億路路外停...

320+1城市博覽會帶動綠色交通 嘉義市YouBike單日騎乘首破萬人

配合「320+1 嘉義市城市博覽會」嘉義市公共自行車使用量大幅攀升，YouBike 單日騎乘人次達1萬563首度突破萬人...

6米巨柴成為七股鹽山最萌地標！毛小孩列車啟程招「柴」

「柴柴大軍」萌力全開，全面攻佔七股鹽山！為迎接2026年，臺鹽年度壓軸企劃17日亮相，不只鹽山出現高達6米的巨型柴犬裝置...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。