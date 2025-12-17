影／紙風車來了！客家親子劇「燈怪」26日台南安平連演3天

客家委員會攜手紙風車劇團打造的2025客家親子劇「燈怪」，將於26日至28日連續3天晚間7點，在台南市安平區安億路路外停車場演出。市長黃偉哲邀請市民攜家帶眷到安平觀劇，一同體驗融合奇幻、溫暖與文化共融的親子劇場。

黃偉哲表示，台南是多族群共同生活的城市，「燈怪」以族群共融、環境保護、成長與陪伴為主軸，內容溫馨感人，適合親子共同欣賞。感謝中央客家委員會連續兩年選擇台南作為年度巡演據點，讓孩子們不用遠行，就能在安平欣賞國家級劇團演出。

台南市客家事務委員會主委陳新裕指出，「燈怪」客語使用比例創下歷年新高，透過字幕與情境設計，即使不熟悉客語的孩子也能輕鬆融入，達到「看戲學語言」的效果。演出現場也準備3000支螢光棒，邀請觀眾化身海底星光，與舞台演出互動，營造宛如大型晚會般的「燈怪宇宙」。

除劇場演出外，活動期間每日下午4時起，現場同步推出「客家×原住民×在地×小農市集」，集結台南在地小吃、青農農產，以及客家與原住民特色美食，讓民眾從下午一路逛到夜晚，看戲、逛市集一次滿足。