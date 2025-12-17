聽新聞
320+1城市博覽會帶動綠色交通 嘉義市YouBike單日騎乘首破萬人
配合「320+1 嘉義市城市博覽會」嘉義市公共自行車使用量大幅攀升，YouBike 單日騎乘人次達1萬563首度突破萬人、創下新高。交通處長許啟明表示，單日騎乘創新高不僅展現城市博覽會的高人氣，也反映市民與遊客對公共運輸及低碳交通的支持，市府同步推出「320+1 交通懶人包」，引導人潮以更便利、環保的方式暢遊全市展區。
「320+1 嘉義市城市博覽會」以「城市即展場」為策展概念，展覽範圍遍及嘉義市政府北棟大樓預定地、嘉義市政府、嘉義市立美術館、檜意森活村、嘉義文學館等全市17個地標。展區分散於市區各重要節點，搭配完善的自行車路網與交通懶人包的轉乘指引，民眾可先搭乘台鐵、公車或活動接駁車，再銜接 YouBike 前往各場域，減少私人運具進入市區，讓活動期間交通更為順暢。
交通處表示，博覽會期間 YouBike 站點周轉率明顯提升，顯示公共自行車已成為市民日常通勤及觀光移動的重要選項。不少外地遊客選擇以 YouBike 串聯各展區，實際體驗城市慢行與低碳旅遊的便利性，也讓城市街景成為展覽的一部分。
交通處長許啟明表示，YouBike 單日騎乘首次突破萬人，不僅反映城市博覽會的人氣，也顯示市民對公共運輸與永續交通政策的高度支持，是嘉義市長期推動低碳運輸、友善交通的具體成果。
市府交通處也提醒，活動期間建議民眾多加利用大眾運輸工具，持電子票證可免費搭乘市區公車與幸福巴士，並享有公共自行車前30分鐘免費優惠，搭配免費接駁車轉乘相當便利，可避免尋找停車位的不便。若自行開車進入市區，務必遵守交通規則，勿違規停車影響交通秩序。相關交通資訊可至320+1城市博覽會官網查詢，或下載「愛嘉義」APP掌握公車動態、YouBike與停車場即時資訊。
