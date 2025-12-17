快訊

特教評鑑／幼教團指三大指標模糊不清 預告混亂期將到

李四川口中「秘密基地」差點上位？蔣萬安大讚黃仁勳眼光真的非常好

澳洲死亡槍擊案兇手是印度裔，疑受伊斯蘭國影響

聽新聞
0:00 / 0:00

320+1城市博覽會帶動綠色交通 嘉義市YouBike單日騎乘首破萬人

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
「320+1 嘉義市城市博覽會」帶動城市熱潮，嘉義市府引導人潮以更便利、環保的方式暢遊全市展區。圖／嘉義市政府提供
「320+1 嘉義市城市博覽會」帶動城市熱潮，嘉義市府引導人潮以更便利、環保的方式暢遊全市展區。圖／嘉義市政府提供

配合「320+1 嘉義市城市博覽會」嘉義市公共自行車使用量大幅攀升，YouBike 單日騎乘人次達1萬563首度突破萬人、創下新高。交通處長許啟明表示，單日騎乘創新高不僅展現城市博覽會的高人氣，也反映市民與遊客對公共運輸及低碳交通的支持，市府同步推出「320+1 交通懶人包」，引導人潮以更便利、環保的方式暢遊全市展區。

「320+1 嘉義市城市博覽會」以「城市即展場」為策展概念，展覽範圍遍及嘉義市政府北棟大樓預定地、嘉義市政府、嘉義市立美術館、檜意森活村、嘉義文學館等全市17個地標。展區分散於市區各重要節點，搭配完善的自行車路網與交通懶人包的轉乘指引，民眾可先搭乘台鐵、公車或活動接駁車，再銜接 YouBike 前往各場域，減少私人運具進入市區，讓活動期間交通更為順暢。

交通處表示，博覽會期間 YouBike 站點周轉率明顯提升，顯示公共自行車已成為市民日常通勤及觀光移動的重要選項。不少外地遊客選擇以 YouBike 串聯各展區，實際體驗城市慢行與低碳旅遊的便利性，也讓城市街景成為展覽的一部分。

交通處長許啟明表示，YouBike 單日騎乘首次突破萬人，不僅反映城市博覽會的人氣，也顯示市民對公共運輸與永續交通政策的高度支持，是嘉義市長期推動低碳運輸、友善交通的具體成果。

市府交通處也提醒，活動期間建議民眾多加利用大眾運輸工具，持電子票證可免費搭乘市區公車與幸福巴士，並享有公共自行車前30分鐘免費優惠，搭配免費接駁車轉乘相當便利，可避免尋找停車位的不便。若自行開車進入市區，務必遵守交通規則，勿違規停車影響交通秩序。相關交通資訊可至320+1城市博覽會官網查詢，或下載「愛嘉義」APP掌握公車動態、YouBike與停車場即時資訊。

「320+1 嘉義市城市博覽會」帶動城市熱潮，嘉義市府推出「320+1 交通懶人包」，引導人潮以更便利、環保的方式暢遊全市展區。圖／嘉義市政府提供
「320+1 嘉義市城市博覽會」帶動城市熱潮，嘉義市府推出「320+1 交通懶人包」，引導人潮以更便利、環保的方式暢遊全市展區。圖／嘉義市政府提供
「320+1 嘉義市城市博覽會」帶動城市熱潮，嘉義市 YouBike 單日騎乘創新高。圖／嘉義市政府提供
「320+1 嘉義市城市博覽會」帶動城市熱潮，嘉義市 YouBike 單日騎乘創新高。圖／嘉義市政府提供

嘉義 公共運輸 YouBike

延伸閱讀

YouBike意外只有「這三樣」理賠 北市議員籲：擴大納保樣態

花蓮光復糖廠YouBike站點啟用 10站、150輛串起民生與觀光

320+1嘉義市城市博覽會盛大開幕

影／嘉義飛起來！嘉市城市博覽會開幕大秀引爆人潮 數千民眾嗨翻

相關新聞

雲林元旦升旗典禮首度移師北港 縣府特製這禮物送民眾

迎接新年曙光，雲林縣政府明年將元旦升旗典禮移師至北港鎮北辰國小舉行，當天升旗典禮結束後，將踩街健行至北港朝天宮，縣府為鼓...

台南「充電站」再增9處15席 六甲這處充電次數衝第一

台南市政府持續擴充電動車充電量能，第四批充電站已建置完成，分布於8個行政區、9處場域，合計設置15席充電格位，包括4席快...

320+1城市博覽會帶動綠色交通 嘉義市YouBike單日騎乘首破萬人

配合「320+1 嘉義市城市博覽會」嘉義市公共自行車使用量大幅攀升，YouBike 單日騎乘人次達1萬563首度突破萬人...

6米巨柴成為七股鹽山最萌地標！毛小孩列車啟程招「柴」

「柴柴大軍」萌力全開，全面攻佔七股鹽山！為迎接2026年，臺鹽年度壓軸企劃17日亮相，不只鹽山出現高達6米的巨型柴犬裝置...

偷抽甘蔗的守護神！台南玉井噍吧哖文化園區公仔「糖甘」吸睛亮相

台南玉井噍吧哖文化園區淺山故事館近期出現一隻「龐然大物」，引起不少民眾關注，原來是園區為迎接10周年展覽開幕，全新製作新...

米香冰淇淋奪下第一名 嘉大學生用在地農產實踐永續餐桌

嘉義大學行銷與觀光管理學系結合碩士班課程，將食農教育與環境永續導入教學實作，以嘉義在地農特產品「幸福嘉義米」、鳳梨及佛手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。