偷抽甘蔗的守護神！台南玉井噍吧哖文化園區公仔「糖甘」吸睛亮相

台南玉井噍吧哖文化園區淺山故事館近期出現一隻「龐然大物」，引起不少民眾關注，原來是園區為迎接10周年展覽開幕，全新製作新的公仔裝置「糖甘」，文化局表示，噍吧哖文化園區20日將以「百年拾光・山城啟幕」為主題，為園區營運揭開新篇章。

文化局表示，「糖甘」外型取自「糖結晶」，其原型參考「猴囡仔」概念，源於當年糖鐵營運之時，調皮孩童常在五分車經過時偷抽甘蔗，讓司機或保警發現後氣得大罵「猴囡仔」，而「糖甘」在此處的設定即是偷抽甘蔗後，背著白甘蔗，想奮力爬上頂樓躲藏的模樣。

文化局也說，噍吧哖文化園區原址為玉井糖廠腹地，經歷噍吧哖事件等重大歷史，見證地區發展，而「糖甘」的登場，除象徵百年間所孕育出的守護神，也希望透過不分年齡和歷史想像的語言，打開民眾對於產業記憶的好奇心，「糖甘」更是園區的文化推廣大使。

文化局表示，這段敘事是老一輩居民的共同記憶，不僅代表家鄉情懷，更希望透過幽默手法呈現在地人百年來的冒險犯難精神，而本次10周年特展將以「百年拾光・山城啟幕」為題，全新雙展覽「勇闖噍吧哖事件」及「玉井製造─玉井三大產業」將同步開展。

噍吧哖文化園區說明，「勇闖噍吧哖事件」重新梳理1915年噍吧哖事件的脈絡，而「玉井製造─玉井三大產業」則從糖廠、油礦與芒果三大產業出發，帶民眾重新認識玉井地方記憶，歡迎有興趣的民眾20、21日到訪，體驗屬於台南山城的年度盛會。