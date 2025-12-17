米香冰淇淋奪下第一名 嘉大學生用在地農產實踐永續餐桌

快訊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義大學副校長陳瑞祥（左）指出，這項成果是學生創作、產業協力與政府支持的最佳示範，永續不只是理念，也是能被品嚐的地方風味。記者李宗祐／攝影
嘉義大學副校長陳瑞祥（左）指出，這項成果是學生創作、產業協力與政府支持的最佳示範，永續不只是理念，也是能被品嚐的地方風味。記者李宗祐／攝影

嘉義大學行銷與觀光管理學系結合碩士班課程，將食農教育與環境永續導入教學實作，以嘉義在地農特產品「幸福嘉義米」、鳳梨及佛手瓜為主題，攜手新悦花園酒店、三光米公司，今在新悦花園酒店發表創意甜點「米冰淇淋佐鳳梨佛手瓜果醬」，展現大學與產業共創、深耕地方永續的具體成果。

嘉義大學副校長陳瑞祥指出，這項成果是學生創作、產業協力與政府支持的最佳示範，也讓永續不只是理念，而是能被品嘗的地方風味。

成果源自嘉大行銷與觀光管理學系教授蕭至惠，獲教育部高教深耕計畫A主軸「創新教學精進」補助，在行銷研究所「產品策略與管理」課程中，引導學生以嘉義在地農產永續企畫餐點。學生分組完成企畫書後，由新悦花園酒店3名主廚評選，最終由王定邦、張庭禎及邱奕靜3名學生，以「一口回嘉：米香冰淇淋」奪下第一名，且3人過去皆無餐飲背景，成果更顯難得。

張庭禎説，希望大家在品嘗這道料理的時候，不僅僅是感受到食材的美味，然後也知道它們背後的故事跟情感。

為讓學生創意真正落地，新悦花園酒店主廚團隊進一步與雪諾義式冰淇淋合作，協助研發並升級米冰淇淋，完成今日亮相的「米冰淇淋佐鳳梨佛手瓜果醬」。甜點以幸福嘉義米的米香為基底，打造酥脆口感，搭配在地鳳梨與奮起湖佛手瓜熬製的果醬，層次豐富、風味鮮明，現場貴賓品嘗後一致給予高度肯定。

陳瑞祥表示，大學社會責任的核心在於回應在地需求，透過課程設計培養學生專業能力與社會關懷，本次成果展現「學生創作、主廚獻藝、市府支持、企業協力、飯店提供平台」的五方共創模式，是嘉大實踐USR的重要里程碑。

嘉義市政府建設處副處長羅資政表示，市府長期以活動與旅宿結合推廣城市特色，這次透過幸福嘉義米串聯農業、觀光與飲食文化，讓旅客用味蕾認識嘉義，未來也將持續推動「產地到餐桌」的永續連結。

蕭至惠認為，學生在實作中把抽象的地方認識，轉化為有溫度的料理，是課程最大的價值。

三光米董事長林肇榮肯定學生將所學應用於生活，展現創意與行動力。

新悦花園酒店執行董事劉映雪透露，未來將研議把這道學生創意甜點納入飯店永續甜點選項，讓更多旅客品嚐來自嘉義的創新風土。

嘉大行銷與觀光管理學系教授蕭至惠（左）等人品嘗學生創意甜點料理讚不絕口。記者李宗祐／攝影
嘉大行銷與觀光管理學系教授蕭至惠（左）等人品嘗學生創意甜點料理讚不絕口。記者李宗祐／攝影
3名創意料理得獎學生左起邱奕靜、張明禎、王定邦。記者李宗祐／攝影
3名創意料理得獎學生左起邱奕靜、張明禎、王定邦。記者李宗祐／攝影
嘉義大學行銷與觀光管理學系結合碩士班課程，將食農教育與環境永續導入教學實作，今在新悦花園酒店發表創意甜點「米冰淇淋佐鳳梨佛手瓜果醬」。記者李宗祐/攝影
嘉義大學行銷與觀光管理學系結合碩士班課程，將食農教育與環境永續導入教學實作，今在新悦花園酒店發表創意甜點「米冰淇淋佐鳳梨佛手瓜果醬」。記者李宗祐/攝影

嘉義 永續 酒店

