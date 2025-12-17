雲林元旦升旗典禮首度移師北港 縣府特製這禮物送民眾

迎接新年曙光，雲林縣政府明年將元旦升旗典禮移師至北港鎮北辰國小舉行，當天升旗典禮結束後，將踩街健行至北港朝天宮，縣府為鼓勵民眾參與，今年特製120公分長的紗布運動巾發送，縣長張麗善也邀請元旦壽星當天一同慶生，將贈送獨家生日禮包。

雲林縣府今召開記者會公布元旦升旗典禮活動及主視覺，張麗善表示，今年主視覺以元旦破曉的第一道光為靈感，那道充滿希望的金光幻化為英文字母O，並與Y、U結合成單字「YOU」，搭配雲林地圖輪廓的背景，形成You and Yunlin，代表「你就是雲林最重要的主角，雲林因你而更好」之意。

張麗善表示，今年升旗活動縣府特製120公分長的紗布運動巾送給每名參加民眾（數量有限），不僅可以擦汗、做圍脖，更可用來做毛巾操，當天另有摸彩活動，摸彩品有折疊電輔車、Apple Watch、吸塵器等，歡迎雲林鄉親1月1日齊聚北港一起迎接平安健康的2026年。

今年元旦升旗，縣府號召元旦出生的壽星一同慶生，採線上預約報名(額滿為止)，活動當天親自到場，即可獲贈限量100份的獨家生日禮包。