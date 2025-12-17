台南「充電站」再增9處15席 六甲這處充電次數衝第一

台南市政府持續擴充電動車充電量能，第四批充電站已建置完成，分布於8個行政區、9處場域，合計設置15席充電格位，包括4席快充、11席慢充，並將於19日正式上線啟用，各站點除南區台南市立游泳池為「充電優先格位」外，其餘8處皆為「充電專用格位」。

交通局長王銘德指出，第四批充電站分別位於南區台南市立游泳池(1席慢充)、安平區億載公園路外停車場(2席慢充)、歸仁區歸仁里活動中心(1席慢充)、七股區篤加社區活動中心(1席慢充)、北門區學甲戶政北門辦事處(1席慢充)、官田區葫蘆埤自然公園停車場(2席慢充)、六甲區中山路43巷公園(2席慢充)、柳營區建國路與康樂街口(2席快充)與德元埤荷蘭村停車場(2席快充及1席慢充)等。

交通局與環保局聯手向中央環境部爭取2.5億經費於37個行政區202處站點建置90座/180席200kW快充格位及266座/席11kW慢充格位，目前各站點已陸續完工，後續由台電公司台南區處及新營區處配合完成電力供應後分批啟用營運。

交通局表示，目前已分三批次啟用共27處充電站合計18席快充格位及34席慢充格位。自今年5月啟用至今，共累積使用475次，總充電度數為1萬0676.853度，其中六甲區六甲運動公園使用次數高達89次，其次為東山區東山路外停車場69次、新營區三民路停車場44次、安平區南島路市政園區路外停車場42次、官田區官田衛生所34次，將與委外營運廠商持續推廣宣導，歡迎民眾多加利用。

交通局指出，為確保本市公有停車場充電服務訂價合宜，要求業者實施尖離峰定價，並核定尖峰時段費率不得超過每度14元、離峰時段則不得超過每度10元。本案營運團隊目前以快充每度8元、慢充每度5元的優惠價格提供服務，後續將不定期規劃行銷優惠方案，駕駛人可透過下載「電小二」APP查詢充電樁即時資訊及優惠活動，進而享有充電及支付等服務。

台南市目前所有停車場域充電設施資訊均整合發布至交通局官網及「台南好停APP」，民眾可快速又方便查找充電站位置，提升整體使用體驗。呼籲駕駛人務必遵守規定，避免占用。若違規停放電動汽車充電專用停車位，經通報舉發，將依停車場法處以1200元罰鍰。