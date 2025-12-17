聽新聞
0:00 / 0:00

遭質疑進度慢！台南推三鐵共構 市府：空橋可望明年3月招標

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
南市府於高鐵台南站區規畫人行空橋，串聯台鐵及三井Outlet，工程可望明年3月間辦理招標。記者吳淑玲／攝影
南市府於高鐵台南站區規畫人行空橋，串聯台鐵及三井Outlet，工程可望明年3月間辦理招標。記者吳淑玲／攝影

台南市府推動歸仁區高鐵台鐵及未來台南捷運三鐵共構，規畫興建人行空橋跨越歸仁大道，連接台鐵沙崙站至捷運BH06站預定地，另再延伸銜接三井Outlet商場，總經費1.23億元，但外界質疑推動進度緩慢，市府說明，可望明年3月間辦理招標。

工務局長陳世仁說，主因前期資金籌措不易，設計初期須確定經費來源，才能啟動規畫與設計，另，工程涉及多個中央與地方單位，要考量高鐵橋下結構、台鐵及未來捷運路線預留空間，協調流程繁瑣，從結構安全、用地界面到交通系統銜接，都須反覆確認，直接影響專案時程。

沙崙智慧科學園區與南科是帶動台南高科技發展雙引擎，高鐵台南站搭乘人數相當多，但要轉乘至台南市區，遊客須上下樓走到台鐵沙崙車站，相當不方便；三井Outlet後方的建案增加迅速，居民說要從高鐵站走回家，還要繞路。

市府規畫人行空橋，串聯台鐵沙崙站及未來捷運藍線BH06站，延伸至三井Outlet，整體空橋全長133公尺，寬3公尺，總經費約1.23億元，其中台鐵段長110公尺，經費全由交通部鐵道局補助；三井段長23公尺，由三井公司自付2500萬元。

市府表示，完工後搭配捷運建設，三鐵共構將成形，帶動整體旅客流動，提升台南站區交通便利性與城市整體發展潛力。

台南 高鐵 捷運 Outlet 台鐵

延伸閱讀

「打造堅實可靠基礎」高雄捷運黃線施工 邁入主體工程階段里程碑

斥資超過1.3億元！蘇丹人道救援難 歐盟啟動空橋計畫

台南高鐵站區三鐵共構 「人行空橋」遭疑推動進度慢？市府揭2大因素

台南鐵路地下化「公園道」提前啟動 消弭6處陸橋、地下道

相關新聞

擬融入南鐵公園道規畫 百年壽陸橋將轉型空中廊道

台南市區鐵路地下化預計明年底第1階段通車，原地面鐵軌位置規畫「公園道」，市府昨說明，闢建約6公里，可望明年7月發包；由於...

遭質疑進度慢！台南推三鐵共構 市府：空橋可望明年3月招標

台南市府推動歸仁區高鐵、台鐵及未來台南捷運三鐵共構，規畫興建人行空橋跨越歸仁大道，連接台鐵沙崙站至捷運BH06站預定地，...

上學更安全、特色公園更好玩 南市工務局建設案奪24大獎

南市府工務局16日舉辦年終成果記者會，公布今年勇奪24項大獎。建設界最高榮譽的「國家卓越建設獎」，台南獲頒1座特別獎、2...

終於等到！嘉嘉南999無限搭TPASS 明天中午開放預售

「終於等到了！」嘉嘉南地區TPASS通勤定期票再擴大！涵蓋嘉嘉南地區所有公共運輸的「嘉嘉南999無限搭定期票方案」自12...

台南京都締盟4周年日議員率團交流 「京燒」首來台南展出

台南市與日本京都市締盟4周年，京都市議會運營委員會副委員長久保田正紀議員率團前來拜會市長黃偉哲，會中就兩市交流深入討論。...

台南高鐵站區三鐵共構 「人行空橋」遭疑推動進度慢？市府揭2大因素

為推動台南高鐵、台鐵及未來台南捷運三鐵共構，南市府規畫興建人行空橋跨越高鐵歸仁大道，連接台鐵沙崙站至捷運BH06站預定地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。