遭質疑進度慢！台南推三鐵共構 市府：空橋可望明年3月招標

台南市府推動歸仁區高鐵、台鐵及未來台南捷運三鐵共構，規畫興建人行空橋跨越歸仁大道，連接台鐵沙崙站至捷運BH06站預定地，另再延伸銜接三井Outlet商場，總經費1.23億元，但外界質疑推動進度緩慢，市府說明，可望明年3月間辦理招標。

工務局長陳世仁說，主因前期資金籌措不易，設計初期須確定經費來源，才能啟動規畫與設計，另，工程涉及多個中央與地方單位，要考量高鐵橋下結構、台鐵及未來捷運路線預留空間，協調流程繁瑣，從結構安全、用地界面到交通系統銜接，都須反覆確認，直接影響專案時程。

沙崙智慧科學園區與南科是帶動台南高科技發展雙引擎，高鐵台南站搭乘人數相當多，但要轉乘至台南市區，遊客須上下樓走到台鐵沙崙車站，相當不方便；三井Outlet後方的建案增加迅速，居民說要從高鐵站走回家，還要繞路。

市府規畫人行空橋，串聯台鐵沙崙站及未來捷運藍線BH06站，延伸至三井Outlet，整體空橋全長133公尺，寬3公尺，總經費約1.23億元，其中台鐵段長110公尺，經費全由交通部鐵道局補助；三井段長23公尺，由三井公司自付2500萬元。

市府表示，完工後搭配捷運建設，三鐵共構將成形，帶動整體旅客流動，提升台南站區交通便利性與城市整體發展潛力。