擬融入南鐵公園道規畫 百年壽陸橋將轉型空中廊道

台南市區鐵路地下化預計明年底第1階段通車，原地面鐵軌位置規畫「公園道」，市府昨說明，闢建約6公里，可望明年7月發包；由於四維地下道將填平，地方關心上方的百年壽陸橋是否保留？市府首度表示，轉型「空中步行廊道」。

鐵路地下化後，將建造南鐵公園道、文資遺構移回展示、拆除填平中華路橋等6處立體設施及南台南副都心壓力箱涵，共須斥資約60億元。工務局長陳世仁說，公園道明年中旬就會啟動，不必等待鐵路通車後才施作，希望讓市民能提早感受到改變。

南鐵公園道起自永康大橋車站、迄於仁德保仁路，南北縱貫市中心，其中台南車站站體範圍不納入，市府表示，打造為結合綠化、步行與休憩機能的線性公園，預計整體綠覆率可達70%，以「都市縫合」為核心理念，消弭鐵道長年造成的東西區隔，並定位為市民可日常使用的都市公共空間。

配合公園道規畫，市府同步處理沿線橋梁與地下道空間，包含東門陸橋、中華陸橋、大同地下道、府連地下道、四維地下道、小東地下道共6處，由工務局負責後續拆除、整平或改善作業，降低交通阻隔，有望大幅減緩通勤時段市區嚴重塞車的困境。

鄰近台南火車站交通要衝的四維地下道，外界關心地下道上方的日治時期鐵道橋壽陸橋，未列文資但是否保留，陳世仁表示，初步構想為保留結構並抬高，融入公園道系統的空中步行廊道。

陳世仁說，在市長黃偉哲任內就會讓公園道與相關拆除工程有具體雛形，相關工程經費由中央補助支應，預算已編列完成。

鐵路地下化公園道委託林洲民建築師團隊設計監造，亮點包括空中廊道，從台南車站至林森通勤站，高架步道結合自行車道，跨越林森路等交通幹道，提升通勤效率並增加綠化與遮蔭，也結合歷史與文化串聯，設置「看火車公園」、「鐵道文化公園」、「歷史軸線空間」等區段，並展示糖漏、大北門城垣、轉車台等考古遺構，融合府城文化記憶。