終於等到！嘉嘉南999無限搭TPASS 明天中午開放預售

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
「嘉嘉南999無限搭定期票方案」涵蓋嘉嘉南地區所有公共運輸，12月17日中午12時起開放預購。圖／台南市交通局提供
「終於等到了！」嘉嘉南地區TPASS通勤定期票再擴大！涵蓋嘉嘉南地區所有公共運輸的「嘉嘉南999無限搭定期票方案」自12月17日中午12時起在MeNGo官網、MeNGo APP及7-11 ibon開放預售，季票（90天）同步開放預購，並於12月26日正式啟用，涵蓋嘉嘉南地區所有公共運輸。

台南市長黃偉哲表示，據統計台南與嘉義台鐵平均每月通勤量超過16萬人次，是緊密的生活圈，為減輕台南市民的通勤成本，繼9月15日推出「799大台南公車+南嘉台鐵無限搭」後，指示交通局與嘉義縣、市協商整合，克服以往售票平台不同問題，再擴充推出「嘉嘉南999無限搭」定期票方案，即日起嘉嘉南地區所有公共運輸只要999元即可一卡暢遊吃到飽。

交通局長王銘德表示，9月15日率先推出「TPASS大台南公車+南嘉台鐵無限搭799定期票方案」已可涵蓋嘉義縣市台鐵各站外，現推出「嘉嘉南999無限搭定期票方案」服務範圍進一步涵蓋嘉嘉南地區所有公共運輸，包含大台南公車、嘉義縣市區公車、嘉義縣幸福巴士／幸福小黃、嘉義縣公路客運、嘉義市市區公車、嘉嘉南地區YouBike公共自行車及台鐵(北至嘉義大林站、南至臺南中洲站，並涵蓋沙崙支線)。

王銘德說，嘉義縣市也同步與本市合作推出「嘉義799無限搭定期票方案」，適用範圍涵蓋嘉義縣市的公路客運、市區公車、幸福巴士/幸福小黃、YouBike及大台南公車12條跨嘉義路線（棕4、棕5、棕6、黃9、黃14、黃16-1、橘9、橘9-1、綠24、綠25及台灣好行33關子嶺線、61西濱快線），以及嘉嘉南地區跨境臺鐵(北至嘉義大林站、南至臺南中洲站，並涵蓋沙崙支線)，提供市民朋友更多元運具組合選擇。

台南市公共運輸處處長劉佳峰表示，嘉嘉南地區3個票種全部都在MeNGo平台上架，另為了讓在地市民都能輕鬆快速購買，本市及嘉義縣市分別在新營火車站及嘉義火車站設置短期TPASS實體服務據點，提供購卡、加入會員、買方案及過卡等一站式服務。

自明天中午起至明年1月5日止，每周一至周五中午12時至下午6時有專人服務，第一次使用的朋友可記住下列4個步驟：1.買空卡、2.加會員、3.買方案、4.過卡，就能輕鬆入手嘉嘉南999方案、大台南公車加南嘉台鐵799方案或嘉義799方案。

嘉義 公共運輸 TPASS 台鐵 YouBike

