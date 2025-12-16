快訊

罹患白血病住院近半年！沈玉琳復工時間曝光 還有新節目洽談中

獨／直接命中擊落靶機與雄二 中科院證實海劍羚防空飛彈通過海軍戰測

台南京都締盟4周年日議員率團交流 「京燒」首來台南展出

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
日本京都市議會訪問團拜會台南市政府，市長黃偉哲率局處長迎接。圖／台南市政府提供
日本京都市議會訪問團拜會台南市政府，市長黃偉哲率局處長迎接。圖／台南市政府提供

台南市與日本京都市締盟4周年，京都市議會運營委員會副委員長久保田正紀議員率團前來拜會市長黃偉哲，會中就兩市交流深入討論。訪團明天也將出席紀念兩市締盟的活動「2025陶藝台日交流展in台南」。

黃偉哲率市府新聞及國際關係處長蘇恩恩、文化局長黃雅玲，以及台南市台日文化友好交流基金會榮譽董事長郭貞慧一同與會，感謝訪賓們長期對兩市密切交流的支持，台南受益匪淺。他也與訪賓們商討未來兩市在教育、物產、體育等方面的交流，盼能開展更加多元的互動模式，深化雙方的友誼關係。

黃偉哲指出，台南作為台灣最古老的城市，與日本古都京都市因歷史文化而結緣。台南致力於維護歷史古蹟和傳統文化，擁有許多保存完好的日式古蹟，承載了日本前輩們遺留下的印記，非常適合京都市的朋友們前來感受並認識台日深厚的歷史淵源。他相信透過文化交流，能夠增進兩市的相互了解。

台南市榮譽市民寺田一博議員長期致力於推動台南與京都的城市外交，黃偉哲聽聞寺田一博委員長因私人因素臨時取消來台，委請訪團轉達問候，並盼很快在台南跟寺田議員會面。

京都市議會運營委員會副委員長久保田正紀議員表示，此行是他第一次造訪台南，今早前往安平古堡參觀並進行古蹟保存的交流，他深深感受到台南富有歷史文化底蘊的城市魅力。他很開心此次能夠前來參加兩市締結紀念的陶藝展，相信透過當前的文化交流，以及未來可持續開展的教育、飲食、運動的互動，兩市的友誼可以綿延不絕地延續下去。

京都市為日本千年古都，以豐富的歷史文化聞名，2012年台南市加入「世界歷史都市聯盟」，開啟與京都市的交流，兩市於2021年正式締盟，此次為慶祝締盟4周年，自17日起將在本市總爺藝文中心紅磚工藝館推出「2025陶藝台日交流展in台南」，邀集32名台日陶藝家參展，亦是京都傳統工藝「京燒・清水燒」首次來台南展出。

日本京都市議會訪問團參觀台南市政府國際廊道。圖／台南市政府提供
日本京都市議會訪問團參觀台南市政府國際廊道。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲致贈台南400威士忌紀念酒，給京都市議會運營委員會副委員長久保田正紀議員。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲致贈台南400威士忌紀念酒，給京都市議會運營委員會副委員長久保田正紀議員。圖／台南市政府提供
日本京都市議會運營委員會副委員長久保田正紀議員致贈京都市紀念品給台南市長黃偉哲。圖／台南市政府提供
日本京都市議會運營委員會副委員長久保田正紀議員致贈京都市紀念品給台南市長黃偉哲。圖／台南市政府提供

台南 京都 黃偉哲 日本

延伸閱讀

台南新營民宅煮食氣爆波及10多戶 黃偉哲提醒瓦斯使用安全事項

六都任期最長台南消防局長李明峯退休 楊宗林接任宣誓就職

台南賓士男酒駕撞死23歲女清潔員 黃偉哲：加強取締酒駕零容忍

最美山林燈節台南龍崎光節空山祭 25日耶誕節點燈開展

相關新聞

上學更安全、特色公園更好玩 南市工務局建設案奪24大獎

南市府工務局16日舉辦年終成果記者會，公布今年勇奪24項大獎。建設界最高榮譽的「國家卓越建設獎」，台南獲頒1座特別獎、2...

終於等到！嘉嘉南999無限搭TPASS 明天中午開放預售

「終於等到了！」嘉嘉南地區TPASS通勤定期票再擴大！涵蓋嘉嘉南地區所有公共運輸的「嘉嘉南999無限搭定期票方案」自12...

台南京都締盟4周年日議員率團交流 「京燒」首來台南展出

台南市與日本京都市締盟4周年，京都市議會運營委員會副委員長久保田正紀議員率團前來拜會市長黃偉哲，會中就兩市交流深入討論。...

台南高鐵站區三鐵共構 「人行空橋」遭疑推動進度慢？市府揭2大因素

為推動台南高鐵、台鐵及未來台南捷運三鐵共構，南市府規畫興建人行空橋跨越高鐵歸仁大道，連接台鐵沙崙站至捷運BH06站預定地...

嘉義TPASS 17日開放預購 嘉義定期票799、嘉嘉南定期票999

嘉義通勤族引頸期盼的「TPASS嘉義799定期票」及「TPASS 嘉嘉南999定期票」將在12月17日中午12點於MeN...

嘉義縣推動露營合法化 研擬臨時建築認證助產業發展

嘉義縣露營觀光產業發展協會今天上午舉行會員大會，副縣長劉培東出席表示，嘉義縣是觀光大縣，露營活動深受民眾喜愛，縣府將在合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。