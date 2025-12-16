台南京都締盟4周年日議員率團交流 「京燒」首來台南展出

台南市與日本京都市締盟4周年，京都市議會運營委員會副委員長久保田正紀議員率團前來拜會市長黃偉哲，會中就兩市交流深入討論。訪團明天也將出席紀念兩市締盟的活動「2025陶藝台日交流展in台南」。

黃偉哲率市府新聞及國際關係處長蘇恩恩、文化局長黃雅玲，以及台南市台日文化友好交流基金會榮譽董事長郭貞慧一同與會，感謝訪賓們長期對兩市密切交流的支持，台南受益匪淺。他也與訪賓們商討未來兩市在教育、物產、體育等方面的交流，盼能開展更加多元的互動模式，深化雙方的友誼關係。

黃偉哲指出，台南作為台灣最古老的城市，與日本古都京都市因歷史文化而結緣。台南致力於維護歷史古蹟和傳統文化，擁有許多保存完好的日式古蹟，承載了日本前輩們遺留下的印記，非常適合京都市的朋友們前來感受並認識台日深厚的歷史淵源。他相信透過文化交流，能夠增進兩市的相互了解。

台南市榮譽市民寺田一博議員長期致力於推動台南與京都的城市外交，黃偉哲聽聞寺田一博委員長因私人因素臨時取消來台，委請訪團轉達問候，並盼很快在台南跟寺田議員會面。

京都市議會運營委員會副委員長久保田正紀議員表示，此行是他第一次造訪台南，今早前往安平古堡參觀並進行古蹟保存的交流，他深深感受到台南富有歷史文化底蘊的城市魅力。他很開心此次能夠前來參加兩市締結紀念的陶藝展，相信透過當前的文化交流，以及未來可持續開展的教育、飲食、運動的互動，兩市的友誼可以綿延不絕地延續下去。