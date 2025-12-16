噍吧哖文化園區10週年展 大型公仔糖甘萌翻長輩記憶

快訊

中央社／ 台南16日電

位於台南玉井區的噍吧哖文化園區將於20日舉辦10週年展覽開幕，台南市文化局配合打造大型充氣公仔「糖甘」，今天起在園區淺山故事館外亮相，可愛造型吸引不少民眾注意。

不少民眾注意到今天噍吧哖文化園區多了一隻「不明生物」，原來是園區為迎接10週年展覽開幕準備的公仔裝置「糖甘」。

台南市政府文化局長黃雅玲告訴中央社記者，「糖甘」外型取自糖結晶，原型參考「猴囡仔」概念，源自早年糖鐵營運時，有調皮孩子在五分車經過時偷抽甘蔗，讓司機或保警發現後氣得大罵「猴囡仔」。

黃雅玲指出，此次「糖甘」造型設定是偷抽甘蔗後，背上揹著白甘蔗，想奮力爬上頂樓躲藏的模樣，這段敘事是老一輩居民共同記憶，除代表家鄉情懷，也透過幽默手法呈現出在地人百年來冒險犯難精神。

台南市立博物館館長何秋蓮表示，噍吧哖文化園區原址為玉井糖廠腹地，經歷噍吧哖事件等重大歷史，見證地區發展，而園區是社會大眾探索玉井紋理的入口大廳。

她說，「糖甘」登場除象徵此處百年時間所孕育出的守護意涵，也希望透過不分年齡及歷史想像的語言，打開民眾對產業記憶的好奇心，未來「糖甘」也將成為園區親善大使，向更多來訪者講述當地過往。

噍吧哖文化園區提供資料指出，本次10週年全新雙展覽也同步於20日的「百年拾光．山城啟幕」開幕活動中亮相，「勇闖噍吧哖事件」重新梳理1915年噍吧哖事件脈絡，而「玉井製造－玉井三大產業」則從糖廠、油礦與芒果三大產業出發，帶民眾重新認識玉井地方記憶。

台南 甘蔗

